Италијанска паста ће се плаћати папрено

Сједињене Америчке Државе најавиле су да ће од 1. јануара 2026. године увести царине у висини од чак 107 одсто на италијанску пасту, што би могло озбиљно да угрози један од најважнијих извозних сектора Италије, чија прехрамбена индустрија извози 60 одсто произведене пасте.
Повећање царина је драстично: америчка администрација планира да на већ постојећу царину од 15 одсто дода још 91,74 одсто. Одлука се базира на оптужбама за дампинг против италијанских произвођача, првенствено компанија Ла Молисана и Гарофало, које су биле предмет истраге Министарства трговине САД.
Иако америчке власти спроводе сличне истраге готово сваке године, на захтев домаћих произвођача, додатне царине су до сада ретко прелазиле два одсто. Међутим, за период између 1. јула 2023. и 30. јуна 2024. године, утврђене су просечне марже дампинга од готово 92 одсто.
Извјештај Министарства трговине САД помиње и друге компаније, као што су Агриталиа и Барила. Нове царине односе се на све наведене фирме, осим дјелимично на оне које већ имају производњу унутар САД, што је случај са "Барилом".
Италијанско Министарство спољних послова саопштило је да прати развој ситуације, док је министар пољопривреде Италије, Франческо Лолобриђида, изјавио да је одлука Сједињених Држава "хиперпротекционистичка мјера без икаквог оправдања".
Италијанска прехрамбена индустрија годишње произведе више од четири милиона тона пасте. Извоз чини 60 одсто те производње, а само америчко тржиште вриједи око 700 милиона долара годишње. Укупни годишњи приход сектора достиже 8,7 милијарди евра.
Унија произвођача хране Италије назвала је најављене царине "увредом за производ који симболизује италијански идентитет", оцјењујући да је ријеч о политичкој, а не техничкој одлуци.
"Ова одлука Министарства трговине Сједињених Држава је најстрожа икада донијета и дубоко нас је погодила и разочарала", навели су из Уније.
Италијанска пољопривредна организација Цолдиретти упозорила је да би царина од 107 одсто удвостручила цену тањира пасте за америчке потрошаче и отворила врата лажним италијанским производима.
Позвали су владу и Европску унију на хитне мјере у циљу заштите овог "производа који је симбол медитеранске исхране" и очувања угледа, радних мјеста и квалитета цјелокупног агро-прехрамбеног сектора Италије.
Опозициона политичарка Силвија Фреголент критиковала је владу премијерке Мелони:
"Док Сједињене Државе нападају 'Made in Italy" влада премијерке Мелони ћути. Гдје су конкретне мјере за заштиту наших компанија? Потребна су хитна средства, механизми подршке и трговинска стратегија. У супротном, цијену ће платити италијански радници и породице", истакла је Фреголент.
