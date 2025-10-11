Logo

Ова два знака у наредном периоду чека невјероватна срећа и успјех

Извор:

Жена Блиц

11.10.2025

14:15

Коментари:

0
Радост срећа дјевојка море
Фото: Jill Wellington/Pexels

Познати руски астролог Василиса Володина доноси најновију астролошку прогнозу која ће обрадовати многе, два хороскопска знака посебно!

Василиса Володина каже да октобар 2025. доноси талас позитивне енергије и неочекиване среће, али посебно за два хороскопска знака. Након дугог периода изазова, звијезде се коначно слажу у њихову корист, отварајући пут успјеху, љубави и благостању. Володина поручује да ће овај мјесец бити прекретница у животима оних који су спремни да вјерују у себе и прате свој унутрашњи глас.

Полиција ФБиХ

Хроника

Трагедија у БиХ: Младић (19) погинуо у саобраћајној несрећи

ОВАН

Володина поручује да Овнови коначно добијају награду за све што су стрпљиво градили. Октобар им доноси финансијски пробој и професионално признање. Могуће су понуде за нове послове, повишице или прилика да започну сопствени бизнис. Новац стиже брже него што мислите, али савјет је да га мудро распоредите, јер ово је вријеме улагања у будућност.

На послу вас чека поштовање и подршка, а приватно мир и разумијевање. Звијезде најављују хармоничне односе са партнером, љубав постаје дубља, искренија и стабилнија него икад.

PEČURKE-080925

Свијет

Мушкарац отишао у шуму да бере гљиве: Његово тијело пронађено обезглављено

"Ован улази у вријеме када све што дотакне претвара у злато", поручује Володина.

РАК

За Ракове октобар 2025. доноси талас признања и креативног препорода. Ако се бавите умјетношћу, писањем, дизајном или било којим послом гдје изражавате себе, ово је тренутак када свијет види ваш сјај.

Володина наглашава да ће многи Ракови добити заслужене похвале и финансијску надокнаду за свој труд. Ово је идеално вријеме за напредовање, јавне наступе и започињање пројеката који захтијевају инспирацију и вјеру у себе.

На емотивном плану очекују вас важни догађаји: могуће су вјеридбе, заједнички планови или продубљивање постојећих веза. Интуиција вам је сада најјаче оружје, слушајте је јер води право ка срећи.

kuvanje tava pixabay

Савјети

Ово популарно суђе може бити опасно

Савјети Василисе Володине за октобар

Поставите јасне циљеве. Универзум помаже онима који знају шта желе. Будите отворени за промјене. Оне воде ка новим приликама. Вјерујте свом унутрашњем гласу. Интуиција вас неће преварити. Цијените подршку блиских људи. Њихова вјера у вас биће кључ вашег успјеха.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

astrologija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хороскоп за 11. октобар: Шта нам звијезде данас поручују?

Занимљивости

Хороскоп за 11. октобар: Шта нам звијезде данас поручују?

8 ч

0
Данас је најмоћнији дан у години - ово треба да урадите

Занимљивости

Данас је најмоћнији дан у години - ово треба да урадите

20 ч

0
Успио да уштеди преко 100.000 евра придржавајући се само једног правила

Занимљивости

Успио да уштеди преко 100.000 евра придржавајући се само једног правила

20 ч

0
Ускоро стиже ријека новца за ове знакове: Да ли сте међу њима?

Занимљивости

Ускоро стиже ријека новца за ове знакове: Да ли сте међу њима?

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

38

Додик: У Обамином мандату свијет горио, Трамп отворио преговоре о свим тешким сукобима

17

32

Снажан земљотрес погодио Филипине

17

29

Драма у Србијји: Наоружан упао у локал

17

21

Зашто кажемо "обилази као киша око Крагујевца"

17

08

Пун камион гума истоварен у Врбас

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner