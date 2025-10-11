Ова два знака у наредном периоду чека невјероватна срећа и успјех

Извор:
11.10.2025
14:15
Познати руски астролог Василиса Володина доноси најновију астролошку прогнозу која ће обрадовати многе, два хороскопска знака посебно!
Василиса Володина каже да октобар 2025. доноси талас позитивне енергије и неочекиване среће, али посебно за два хороскопска знака. Након дугог периода изазова, звијезде се коначно слажу у њихову корист, отварајући пут успјеху, љубави и благостању. Володина поручује да ће овај мјесец бити прекретница у животима оних који су спремни да вјерују у себе и прате свој унутрашњи глас.
Володина поручује да Овнови коначно добијају награду за све што су стрпљиво градили. Октобар им доноси финансијски пробој и професионално признање. Могуће су понуде за нове послове, повишице или прилика да започну сопствени бизнис. Новац стиже брже него што мислите, али савјет је да га мудро распоредите, јер ово је вријеме улагања у будућност.
На послу вас чека поштовање и подршка, а приватно мир и разумијевање. Звијезде најављују хармоничне односе са партнером, љубав постаје дубља, искренија и стабилнија него икад.
"Ован улази у вријеме када све што дотакне претвара у злато", поручује Володина.
За Ракове октобар 2025. доноси талас признања и креативног препорода. Ако се бавите умјетношћу, писањем, дизајном или било којим послом гдје изражавате себе, ово је тренутак када свијет види ваш сјај.
Володина наглашава да ће многи Ракови добити заслужене похвале и финансијску надокнаду за свој труд. Ово је идеално вријеме за напредовање, јавне наступе и започињање пројеката који захтијевају инспирацију и вјеру у себе.
На емотивном плану очекују вас важни догађаји: могуће су вјеридбе, заједнички планови или продубљивање постојећих веза. Интуиција вам је сада најјаче оружје, слушајте је јер води право ка срећи.
Поставите јасне циљеве. Универзум помаже онима који знају шта желе. Будите отворени за промјене. Оне воде ка новим приликама. Вјерујте свом унутрашњем гласу. Интуиција вас неће преварити. Цијените подршку блиских људи. Њихова вјера у вас биће кључ вашег успјеха.
