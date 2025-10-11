Logo

Трагедија у БиХ: Младић (19) погинуо у саобраћајној несрећи

Извор:

СРНА

11.10.2025

14:03

Коментари:

0
Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Деветнаестогодишњи младић смртно је страдао јутрос у саобраћајној несрећи на локалном путу Томиславград-Летка.

Несрећа се догодила када је младић чији су иницијали Д.Б. из Томиславграда, под још неразјашњеним околностима, изгубио контролу над возилом "мерцедес 190" и слетио са пута, при чему је преминуо на лицу мјеста.

PEČURKE-080925

Свијет

Мушкарац отишао у шуму да бере гљиве: Његово тијело пронађено обезглављено

Дежурни љекар и мртвозорник Дома здравља Томиславград констатовали су смрт младића, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Ливањског кантона.

Увиђај су извршили припадници Одсјека криминалистичке полиције Полицијске управе Томиславград по наредби дежурног кантоналног тужиоца.

kuvanje tava pixabay

Савјети

Ово популарно суђе може бити опасно

На мјесто саобраћајне несреће изашли су припадници Професионалне ватрогасне јединице Томиславград, екипа Хитне медицинске помоћи Дома здравља Томиславград, као и припадници Полицијске станице Томиславград.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

погинуо младић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Естонија затворила пут кроз Русију

Свијет

Естонија затворила пут кроз Русију

4 ч

0
Додик коментарисао Вукановићеву жалбу и одлуку Суда

Република Српска

Додик коментарисао Вукановићеву жалбу и одлуку Суда

4 ч

1
Огласио се Суд о одбијању Небојше Вукановића: Неосновано

БиХ

Огласио се Суд о одбијању Небојше Вукановића: Неосновано

4 ч

3
Почели радови у Клашницама

Градови и општине

Гради се нови надвожњак у Трну

4 ч

0

Више из рубрике

Пришао баки са леђа и отргао јој златни ланац са врата

Хроника

Пришао баки са леђа и отргао јој златни ланац са врата

5 ч

0
полиција

Хроника

У Зворнику страдао истраживач из Америке

7 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Огласили се из полиције о проналаску тијела испод Кула Града

7 ч

0
Таксиста избоден ножем у центру Београда: Нападнут због 200 евра

Хроника

Таксиста избоден ножем у центру Београда: Нападнут због 200 евра

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

38

Додик: У Обамином мандату свијет горио, Трамп отворио преговоре о свим тешким сукобима

17

32

Снажан земљотрес погодио Филипине

17

29

Драма у Србијји: Наоружан упао у локал

17

21

Зашто кажемо "обилази као киша око Крагујевца"

17

08

Пун камион гума истоварен у Врбас

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner