Трагедија у БиХ: Младић (19) погинуо у саобраћајној несрећи

Извор:
СРНА
11.10.2025
14:03
Коментари:0
Деветнаестогодишњи младић смртно је страдао јутрос у саобраћајној несрећи на локалном путу Томиславград-Летка.
Несрећа се догодила када је младић чији су иницијали Д.Б. из Томиславграда, под још неразјашњеним околностима, изгубио контролу над возилом "мерцедес 190" и слетио са пута, при чему је преминуо на лицу мјеста.
Дежурни љекар и мртвозорник Дома здравља Томиславград констатовали су смрт младића, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Ливањског кантона.
Увиђај су извршили припадници Одсјека криминалистичке полиције Полицијске управе Томиславград по наредби дежурног кантоналног тужиоца.
На мјесто саобраћајне несреће изашли су припадници Професионалне ватрогасне јединице Томиславград, екипа Хитне медицинске помоћи Дома здравља Томиславград, као и припадници Полицијске станице Томиславград.
