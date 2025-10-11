Logo

Гради се нови надвожњак у Трну

Извор:

СРНА

11.10.2025

13:20

Коментари:

0
Почели радови у Клашницама
Фото: Срна

Предсједник Милорад Додик изјавио је да је спроведена тендерска процедура и изабран извођач радова за изградњу новог надвожњака у Трну.

Додик је рекао да је процедура за овај пројекат почела много раније него што су се јавили проблеми на надвожњаку.

ALEKSANDAR VUČIĆ 240925

Србија

Вучић: Разочаравајућа вијест нам је стигла из Русије

"Спроведен је тендер, изабран извођач и прије него што се десио проблем. Ствара се прича како је одједном све почело након што је са тог надвожњака почело да пада камење", рекао је Додик новинарима у Трну код Лакташа, гдје је данас озваничен почетак реконструкције магистралног пута Клашнице–Бањалука.

Вршилац дужности директора "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић рекао је да ће се паралелно са реконструкцијом магистралног пута, одвијати изградња новог надвожњака.

"Имали смо проблем јер на тој дионици саобраћајни профил није задовољен, десетак центиметара је нижи од слободног профила тако да се морају уклонити постојећи носачи. За два, три дана кренуће рушење и на том дијелу, након чега ће се доградити крајњи и средишњи опорци, услиједиће монтажа нових носача, те коловозна конструкција", прецизирао је Јанковић.

Валентин Вашеро

Тенис

Валентин Вашеро срушио Ђоковића па изјавом одушевио Србе

Он је навео да би радови требало да трају 60 дана.

Јанковић је напоменуо да ће потпуна обустава саобраћаја бити само у вријеме рушења постојећих носача, након чега ће саобраћај бити пуштен дјеломично или у потпуности.

