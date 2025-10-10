Минић најавио помоћ за изградњу вртића у Пелагићеву

Извор:
СРНА
10.10.2025
15:55
Коментари:0
Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да ће Влада помоћи општини Пелагићево у пројектима завршетка изградње дјечијег вртића, те изградње реплике куће Васе Пелагића и улице у урбаном дијелу општине.
Минић је рекао да је на састанку са начелником општине Славком Тешићем договорено да идуће седмице буду расписане јавне набавке у износу од 330.000 КМ за завршну фазу изградње вртића како би објекат био оперативан почетком наредне године.
"Информисан сам да се мора раскинути уговор са извођачем радова због кашњења рокова, као и да је вјештачењем утврђено тачно стање неопходних радова за завршетак овог пројекта", навео је Минић.
Он је истакао да је Влада Републике Српске заинтересована за завршетак вртића и да ће видјети шта је још потребно да објекат буде оперативан почетком наредне године.
Премијер Српске је рекао да је на састанку са начелником Тешићем разговарано и о изградњи нове улице у урбаном дијелу општине како би постао атрактивнији за изградњу стамбених објеката.
"Пројекта је готов, а након измјене Регулационог плана и прибављања свих одлука Влада ће учествовати у изградњи ове улице", рекао је Минић.
Осим тога, каже Минић, Влада Српске ће учествовати у изградњи реплике куће Васе Пелагића.
"Влада жели да помогне у сличним пројектима свакој локалној заједници која има неког знаменитог појединца који је обиљежио дио историје", рекао је Минић.
Он је истакао да је Пелагићево једна од ријетких локалних заједница која измирује све своје обавезе, која је задужена испод 10 одсто и која субвенционише пољопривредну производњу у највећем проценту у односу на општински буџет.
"Задовољан сам чињеницом када је у питању пружање подршке институцијама Републике Српске. Изузетно ми је драго што сам се у разговору са руководством општине, мојим саборцима и грађанима увјерио да постоји изузетно разумијевање специфичне политичке ситуације у Српској, а најбитнија је подршка институцијама и патриотски однос", закључио је Минић.
Претходно је предсједник Владе Републике Српске присуствовао обиљежавању 34 године од формирања Треће лаке пјешадијске бригаде Војске Републике Српске и помену за 83 погинула борца, те посјетио спомен-кућу.
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
6 ч0
Градови и општине
19 ч2
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
18
05
17
59
17
56
17
44
17
44
Тренутно на програму