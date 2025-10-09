Аутом тјерали медвједа кроз улице бх. града и снимали

Извор:
АТВ
09.10.2025
22:32
Становнике кисељачког насеља Радановићи изненадио је несвакидашњи призор - кроз насеље је протрчао медвјед.
Снимак, који је убрзо завршио на друштвеним мрежама, прво приказује животињу како трчи поред кућа и дворишта, ухваћену надзорним камерама, а затим и кадар из аутомобила којим је неко тјерао овог необичног посјетиоца.
Снимак приказује медвједа како, вјероватно уплашен, трчи испред аутомобила.
Овакве сцене постају све чешће, јер њихова станишта све су мања, хране је све мање, а јесен, сама по себи, доноси мањак хране у шумама.
Медвједи се тада посебно спуштају ближе насељима у потрази за лако доступним изворима хране, а њихово понашање у тим ситуацијама углавном није агресивно, све док их не изазивате или не плашите.
Стручњаци упозоравају да се медвједи на овим просторима све чешће појављују у близини људи због смањења и фрагментације њихових природних станишта. Шумске површине се крче, планине постају подручја градње и експлоатације, а миграцијски коридори којима се животиње природно крећу нестају.
Такве промјене доводе до све чешћих сусрета између људи и дивљих животиња, што носи ризике и за једне и за друге. Медвјед који уђе у насеље може бити уплашен, дезоријентисан и непредвидив, док људи често реагују паником или покушајима да га отјерају, што ситуацију може учинити и те како опасно.
Еколози подсјећају да је најбољи начин заштите и људи и животиња очување њихових природних станишта, као и едукација становништва како да се понаша у случају оваквих сусрета.
Јесен је вријеме када медвједи интензивно траже храну пред зимски сан, па стручњаци апелирају на грађане да не остављају отпатке и храну доступне у близини кућа те да о свакој појави обавијесте надлежне службе.
