Добојска Топлана започела грејну сезону раније

08.10.2025
Топли радијатори обрадовали су Добојлије десет дана прије почетка грејне сезоне. Ремонте су завршили крајем септембра, угаљ из Станара стиже по плану, па није било разлога да се чека 15. октобар, поручују из Топлане. Измјештање вреловода појединим дијеловима града требало би да омогући и боље гријање.
“Гдје негдје у дужини од 280 метара значи управо за стари град и тај дио града гдје се повећао већи пречник цијеви и надамо се да ће бити ове године још боље гријање него прошле године”, истакао је директор АД Топлана Добој Милош Радоњић.
Надају се и грађани. Није исти квалитет у свим квартовима. Старије зграде и инсталације, значе и хладније радијаторе.
“Није баш најбоље могло би бити и топлије мало, јер преко дана мал те не искључи се”, “Како је подигнут овај објекат и нема старе општине зграде, ми смо добили квалитетније гријање, шта је било не знамо изграђена је нова подстаница”, “Па добро топло је, добро, је”, “Увијек је било гријање супер, што се тиче Добоја, и није скупо”, коментари су грађана.
Кошта око 4 марке по квадрати. Та цијена као хладан туш Добојлије је дочекала у марту, крајем прошле сезоне. У овој, кажу у Топлани, не би требало да буде промјена. Иако су у прва дана рада имали више од 160 интервенција, увјеравају и да капацитети могу да подмире свих 8400 корисника.
