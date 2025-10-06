Logo

Дејан се одлучио на живот на селу и сада се бави шишањем оваца ''Посла има много, али сам задовољан''

06.10.2025

Фото: АТВ

У Горњем Подградцу, у јутарњим часовима, двориште Дејана Шукурме је већ активно.

Кокошке, вијетнамски вепрови, гуске па и лабудови – сви они, заједно, дијеле исти простор. Дејан има 32 године. Рођен је у Дервенти, живио је у Бањалуци. Прије неколико година, са супругом се преселио у Горње Подградце. Одлучили су да град замијене сеоским домаћинством и крену од почетка.

Прије годину дана Дејан је почео да се бави и шишањем оваца. Прво је радио за породицу и комшије, а сада има позиве и из других мјеста.

Ту му, највише помаже и његов пас Тина, бордер коли који, још само да не поприча. Прати сваку његову команду, а овога пута, за нашу екипу, демонстрирао је послушност на гускама.

Дејан у свом сеоском домаћинству све узгаја сам, уз помоћ своје дјевојке. У дворишту су ограђени простори за сваку врсту, а храна се припрема на лицу мјеста. Дејан је почео и производњу гушчије масти, све то, он ради ручно, од чишћења до кувања.

Посла има свакодневно, закључује Дејан. Храњење, чишћење, одржавање ограда, припрема масти, шишање, набавка сточне хране. У Дејановом једном дану нема празног хода. Сваки дио дворишта има функцију, свако јутро свој ток. Дејан је из града прешао у ритам у којем све зависи од његовог рада, и баш тако је хтио.

