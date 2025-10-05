Милетић: Гласови се не добијају пљувањем по сопственом граду

05.10.2025
21:03
Директор „Топлане“ Приједор, Душко Милетић, реаговао је на изјаве одборника ПДП-а Предрага Кукоља, који је у јавности критиковао рад овог предузећа и довео у питање начин наплате услуге гријања.
„Одборниче Кукољ, вођење Топлане није исто што и играње тикета у кладионици – иако је то, сви знамо, ваше поље интересовања. Као одборник Града, морали бисте барем знати када почиње гријна сезона и за који период грађани плаћају гријање“, поручио је Милетић.
Он је навео да Кукољ својим изјавама обмањује јавност.
„Лажете грађане Приједора – питање је само да ли то чините свјесно, у покушају да ухватите који глас, или заиста не знате о чему говорите“, истакао је Милетић.
Милетић је подсјетио да „Топлана“ обезбјеђује стабилну и сигурну услугу гријања и да никада не наплаћује ништа ван сезоне.
„Напротив – често гријемо и дуже од прописаног, а о томе сте уредно информисани у извјештајима које, претпостављам, нисте ни прочитали“, додао је он.
Према његовим ријечима, гријна сезона у Приједору почиње 15. октобра, а сваки дан гријања кошта око 20.000 КМ.
„Према прогнозама, наредних дана очекују се температуре и до 20 степени, па се котлови не могу палити и гасити ‘на дугме’. Радници Топлане раде свакодневно, укључујући и викенде, како би систем био спреман. Уколико се вријеме погорша, гријање ће почети и прије предвиђеног рока“, нагласио је Милетић.
На крају, додао је да се „гласови не добијају пљувањем по сопственом граду, већ радом, резултатима и конкретним дјелима“.
