Велики пожар на пијаци "Аризона"

05.10.2025

20:58

Велики пожар на пијаци "Аризона"
Фото: Facebook/INFO ,,poskok'' BRČKO

Велики пожар избио је на пијаци "Аризона" у Брчком, а према првим информацијама, у потпуности је изгорио први ред тезги.

Узрок пожара биће познат након што надлежни органи заврше увиђај.

Ватрогасци су на терену и покушавају ставити ватру под контролу. Још увијек нема информација о евентуално повријеђеним особама.

Подсјетимо, пијацу "Аризона" је и 2019. године захватио велики пожар који су ватрогасци гасили неколико сати. Тада је изгорио велики број објеката, посебно они у средишњем дијелу пијаце, док су бетонски штандови на крајевима остали поштеђени.

Сличан инцидент догодио се и 2016. године, када је у пожару нестало готово 500 штандова.

