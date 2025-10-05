Велики пожар на пијаци "Аризона"

05.10.2025
20:58
Коментари:0
Велики пожар избио је на пијаци "Аризона" у Брчком, а према првим информацијама, у потпуности је изгорио први ред тезги.
Узрок пожара биће познат након што надлежни органи заврше увиђај.
Ватрогасци су на терену и покушавају ставити ватру под контролу. Још увијек нема информација о евентуално повријеђеним особама.
Подсјетимо, пијацу "Аризона" је и 2019. године захватио велики пожар који су ватрогасци гасили неколико сати. Тада је изгорио велики број објеката, посебно они у средишњем дијелу пијаце, док су бетонски штандови на крајевима остали поштеђени.
Сличан инцидент догодио се и 2016. године, када је у пожару нестало готово 500 штандова.
