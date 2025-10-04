Logo

Прогнозе нису баш оптимистичне: Хоће ли бити гријања у Бијељини?

На прагу још једне сезоне гријања пред грађанима питање-хоће ли бити гријања или не? Прогнозе нису баш оптимистичне, ни временске, а ни финансијске. Рачун у блокади, кредита још нема, обавезе према добављачима расту, као и цијена гријања.

„Градска топлана се налази у једној тешкој, незавидној ситуацији, проузрокованој великим дуговањима насталим у претходном периоду. Једини начин да би топлана кренула и крене у сезону која нам се приближава, и своје пословање да би могла стабилизовати кредитно задужење од 2 милиона конвертибилних марака. Наиме, та дуговања се односе на претходни период на највише на набавку основног енергента за рато, планету и угаљ", каже Радиша Петровић, савјетник градоначелника Бијељине.

На претходним сједницама Скупштине могле су се чути оптужбе на рачун скупштинске већине. Градоначелник је критиковао да баш они коче „избављење“ топлане из кризе коју је проузроковао његов кадар. Скупштина је усвојила и кредитно задужење и повећање цијене гријања, али ко је сада крив што све стоји у мјесту, и ко ће да одговара за то питају у Скупштини?

„Дајте да помогнемо људима. Грију се наша дјеца на то. Сви суграђани се грију на то. Идемо даље. Долазимо у ситуацију да долазимо на Скупштину редовну кредитно задужeње топлане. Усвојимо им кредитно задужeње. Погледајте како вријеме најављује за неколико дана. Три степена се најављује. Да ли ће наша дјеца у основној школи Свети Сава да се смрзавају? Дјеца која се грију такође у дјечијем вртићу “Драган и Зоран“. Сви наши суграђани, сва наша дјеца по становима која се грију на топлотну енергију. Хајде да питамо ко ће да одговара за то. Да ли је топлана успјела да је реализује ? Они су блокирани, рачуни су им још увијек и дан данас блокирани. До овог тренутка када разговарамо дошле информације да су они још увијек блокирани. Ко ће да одговара за то?", каже Жељана Арсеновић, предсједник Скупштине града Бијељина.

Градска топлана у Бијељини има око хиљаду потрошача. На посљедњим сједницама Скупштине града одобрено је кредитно задужење од 2 милиона КМ, као и повећање цијене за 25 одсто и за правна и физичка лица.

