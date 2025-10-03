Кузмић: За пет година за подстицаје у Добоју исплаћено око 10,5 милиона КМ

Извор:
СРНА
03.10.2025
09:55
Коментари:0
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић изјавила је да је за разне подстицаје на подручју Добоја у протеклих пет година исплаћено око 10,5 милиона КМ и да је данас у овом граду како би чула које су то све потребе града.
Кузмићева је рекла да се грађанима излазило у сусрет и када је ријеч о опреми за пољопривреду.
Она је нагласила да има много пољопривредних газдинстава која нису регистрована и да се грађанима мора објаснити како да унаприједе своју производњу.
Нагласила је да је добојски Центар за сјеменско-расадничку производњу на понос Републике Српске јер је у њега уложено више милиона, а капацитет је да може да покрива не само територију Српске већ и БиХ.
"Сада када смо успоставили тако стабилан и модеран Центар, задатак је да напредује и да буде одржив", рекла је Кузмићева новинарима.
Она је навела да Добој има потенцијала за све, да су ријеке на корист пољопривреде, јер то значи лако наводњавање, а са градоначелником Борисом Јеринићем разговараће се и о органској производњи са чиме ће се Министарство бавити у наредним годинама.
Република Српска
"Желимо да породице остану на селу", рекла је Кузмићева.
Она је навела да је данас у Добоју са сарадницима како би видјели који су потенцијали и потребе града.
"И сигурно ће ова Влада тежити да то реализујемо", закључила је Кузмићева.
