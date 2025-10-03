Logo

Кузмић: За пет година за подстицаје у Добоју исплаћено око 10,5 милиона КМ

СРНА

03.10.2025

09:55

Andjelka Kuzmic Ministar
Фото: СРНА

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић изјавила је да је за разне подстицаје на подручју Добоја у протеклих пет година исплаћено око 10,5 милиона КМ и да је данас у овом граду како би чула које су то све потребе града.

Кузмићева је рекла да се грађанима излазило у сусрет и када је ријеч о опреми за пољопривреду.

Она је нагласила да има много пољопривредних газдинстава која нису регистрована и да се грађанима мора објаснити како да унаприједе своју производњу.

Нагласила је да је добојски Центар за сјеменско-расадничку производњу на понос Републике Српске јер је у њега уложено више милиона, а капацитет је да може да покрива не само територију Српске већ и БиХ.

"Сада када смо успоставили тако стабилан и модеран Центар, задатак је да напредује и да буде одржив", рекла је Кузмићева новинарима.

Она је навела да Добој има потенцијала за све, да су ријеке на корист пољопривреде, јер то значи лако наводњавање, а са градоначелником Борисом Јеринићем разговараће се и о органској производњи са чиме ће се Министарство бавити у наредним годинама.

SRĐAN-MAZALICA-280925

Република Српска

Мазалица: Глас на изборима треба да буде порука Шмиту, Суду и ЦИК-у БиХ

"Желимо да породице остану на селу", рекла је Кузмићева.

Она је навела да је данас у Добоју са сарадницима како би видјели који су потенцијали и потребе града.

"И сигурно ће ова Влада тежити да то реализујемо", закључила је Кузмићева.

Doboj

Анђелка Кузмић

