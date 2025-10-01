Logo

Требиње скупо Требињцима: До стана тешко или никако

Извор:

АТВ

01.10.2025

18:31

Коментари:

0
Требиње скупо Требињцима: До стана тешко или никако
Фото: АТВ

Младим Требињцима све је теже купити некретнину у родном граду. За многе то је болна тема, пред камером ћуте, а иза камере признају да до свог крова над главом није лако доћи. Од вишедеценијских кредита за педесетак квадрата, диже им се коса на глави.

Али, док они сабирају и одузимају, градилишта раде пуним паром. Ничу зграде, праве се нова насеља и комплекси. Квадрат у новоградњи сада кошта од 3.500 до чак 4.000 марака.

"Доста су високе цијене. С обзиром да прије 10 година стан је могао да се купи за 500 до 800 евра, сада је то то више него дупло", "Нажалост универзалан је проблем а млади су од кога се очекује да продуже врсту да продуже трајање једног народа они су важнији. И мислим да су они заиста угрожени", "Н: Какав вам је коментар на цијене станова? Могле би бити мало ниже цијене", "Тешко, али држимо фиге да буде мало боље", кажу грађани.

реновирање

Бања Лука

Цијена реновирања купатила у Бањалуци

И заиста, цијене јесу високе. Скочио је квадрат и у староградњи, креће се од 2.500 до 3.000 КМ. Најчешћи купци, дијаспора.

"Наши људи који су у иностранству па желе да тргују некретнину у Требињу. Да ли су то људи који имају неки додир са Требињем, или су из наших крајева, па желе да се врате и живе овдје. То је нека врста људи који купују некретнине", каже агент за некретнине Мирко Станковић.

Саша Поповић

Сцена

Позната пјевачица продаје станове Саше Поповића, постала је маг за некретнине

Дијаспора купује, инвеститори граде, у ресорном градском одјељењу планирају Ново Требиње. Само у овој години гради се око 15 нових зграда.

"Тај притисак велики долазак туриста, притисак инвеститора за градњом довели су до тога да ми уз постојеће Требиње морамо правити ново Требиње", каже начелник Одјељења за просторно планирање града Требиња Америса Завитан Јефтовић.

План је да се град шири на све стране, па станови постају најтраженија роба. Додуше, за многе Требињце и недостижна.

Подијели:

Тагови:

Требиње

станови

некретнине

cijena

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Avion

Градови и општине

Путнички авион јако ниско летио изнад Лакташа: Откривен разлог

5 ч

0
Лисица прошетала Сарајево

Градови и општине

Лисица прошетала бх. градом и испозирала пред камером

8 ч

0
Свиња

Градови и општине

Евидентирана три нова случаја афричке куге у Братунцу

1 д

0
Егић посјетио спомен собу и положио вијенце на Споменик браниоцима Требиња

Градови и општине

Егић посјетио спомен собу и положио вијенце на Споменик браниоцима Требиња

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

46

Мафијашко убиство у Бањалуци десет година без одговора!

18

43

Демократе други пут у 24 сата гласале против закона о финансирању Владе САД

18

31

Требиње скупо Требињцима: До стана тешко или никако

18

28

Због ових 5 грешака слушалице "умиру" прије времена

18

27

Бањалучанин Зоран Дујаковић својим изумима осваја свијет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner