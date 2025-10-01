Требиње скупо Требињцима: До стана тешко или никако

Извор:
АТВ
01.10.2025
18:31
Коментари:0
Младим Требињцима све је теже купити некретнину у родном граду. За многе то је болна тема, пред камером ћуте, а иза камере признају да до свог крова над главом није лако доћи. Од вишедеценијских кредита за педесетак квадрата, диже им се коса на глави.
Али, док они сабирају и одузимају, градилишта раде пуним паром. Ничу зграде, праве се нова насеља и комплекси. Квадрат у новоградњи сада кошта од 3.500 до чак 4.000 марака.
"Доста су високе цијене. С обзиром да прије 10 година стан је могао да се купи за 500 до 800 евра, сада је то то више него дупло", "Нажалост универзалан је проблем а млади су од кога се очекује да продуже врсту да продуже трајање једног народа они су важнији. И мислим да су они заиста угрожени", "Н: Какав вам је коментар на цијене станова? Могле би бити мало ниже цијене", "Тешко, али држимо фиге да буде мало боље", кажу грађани.
И заиста, цијене јесу високе. Скочио је квадрат и у староградњи, креће се од 2.500 до 3.000 КМ. Најчешћи купци, дијаспора.
"Наши људи који су у иностранству па желе да тргују некретнину у Требињу. Да ли су то људи који имају неки додир са Требињем, или су из наших крајева, па желе да се врате и живе овдје. То је нека врста људи који купују некретнине", каже агент за некретнине Мирко Станковић.
Дијаспора купује, инвеститори граде, у ресорном градском одјељењу планирају Ново Требиње. Само у овој години гради се око 15 нових зграда.
"Тај притисак велики долазак туриста, притисак инвеститора за градњом довели су до тога да ми уз постојеће Требиње морамо правити ново Требиње", каже начелник Одјељења за просторно планирање града Требиња Америса Завитан Јефтовић.
План је да се град шири на све стране, па станови постају најтраженија роба. Додуше, за многе Требињце и недостижна.
