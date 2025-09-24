Позната пјевачица продаје станове Саше Поповића, постала је маг за некретнине

Извор:
Опште је познато да је поред успешне музичке каријере која траје деценијама, Вики Миљковић разрадила приватан бизнис, те је у међувремену постала маг за некретнине.
Вики Миљковић поред успјешне дугогодишње каријере бави се некретнинама, те је временом постала врхунски експерт за некретнине и опремање луксузног намјештаја.
Продаје станове Саше Поповића
Компанија чији су власници Вики и њен супруг Драган Ташковић Ташке постала је и ексклузивни продавац станова које је на Бежанијској коси градио Саша Поповић.
На сајту њене агенције оглашено је 280 станова, 48 локала и чак 500 паркинг-мјеста, који су данас у власништву Сузане Јовановић.
Вики Миљковић, која се поред посла са продајом луксузних некретнина однедавно бави и производњом намјештаја у Турској, свакодневно развија свој бизнис. Њена све већа репутација потврђена је и ангажманом Милице и Жељка Митровића.
- Ангажована сам на опремању једног луксузног хотела у Београду, који је дио познатог свјетског ланца, а свакодневно добијамо нове позиве. Радимо на бројним пројектима, али оно на шта сам најпоноснија је вила Жељка Митровића. Радимо на томе протеклих мјесеци и сада је приводимо крају. То је нешто најпрезентније што сам видјела, не само у Европи, већ и шире - каже Вики.
Сарађивала и са ЈК
Да Вики ради пуном паром, потврђује и чињеница да вила њене колегинице Јелене Карлеуше спада у пројекте на којима њена фирма ради.
Наше архитекте су урадиле пројекат и за Јелену Карлеушу - додаје пјевачица.
Дејан Петровић јој указао повјерење
Пјевачица је задужена и за продају вила које на Златибору гради музичар Дејан Петровић.
- Пету кућу смо окровили, сада крећемо даље. Све иде по плану и програму. Задовољан сам како протичу радови. Растемо. Тачно је да нам је Вики Миљковић заступник за продају. Сви су нам рекли да ћемо све продати ако сарађујемо с њом - кроз смијех је изјавио Дејан Петровић.
Сарађивала и са кумом
Миљковићева је, у договору са кумом Светланом Цецом Ражнатовић, започела реновирање њене луксузне виле на Кипру, али ствари се нису одвијале сасвим по плану.
Главни проблем, наводно, ствара кипарска бирократија, будући да им тамошње власти још увијек нису издале грађевинску дозволу за преуређивање објекта.
Ништа то није много интересантно, дозвола ко дозвола, свугде се дуго чека. И овде, као и на Кипру. Они су врло слични нама. Чекамо, ради се на томе - искрено је рекла Вики Миљковић.
