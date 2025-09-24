Какво нас вријеме сутра очекује?

24.09.2025
14:45
У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује нестабилно вријеме са кишом или пљуском са грмљавином.
Током дана биће и краћих сунчаних интервала, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Увече и у ноћи на петак доћи ће до постепеног разведравања у Херцеговини, а у осталим крајевима биће облачно, понегдје с кишом или пљуском.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, углавном сјеверних смјерова, а у Херцеговини слаб до умјерен, јужних смјерова.
Република Српска
Јутарња температура ваздуха биће од 11 до 16, у вишим предјелима од осам, а највиша дневна од 20 на југозападу до 27 на истоку и југу, у вишим предјелима од 17 степени Целзијусових.
Данас у Српској и ФБиХ преовладава претежно облачно вријеме. Киша и пљускови су забиљежени у већини подручја, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
