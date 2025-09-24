Ово су предложени закључци: Позивају се странке да се изјасне о пријевременим изборима

24.09.2025
14:37
Коментари:0
Пред посланицима Народне скупштине на посебној сједници наћи ће се сљедећи закључци, сазнаје АТВ.
1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију у вези са одлуком Централне изборне комисије БиХ о престанку мандата предсједнику Републике Српске Милораду Додику.
2. Народна скупштина Републике Српске одбацује сваки вид колонијалне управе у БиХ, која је главни узрочник уставно-политичке кризе, нарушавања владавине права и начела уставности и законитости у БиХ.
3. Народна скупштина Републике Српске не прихвата Кристијана Шмита, његове одлуке, као и посљедице настале на основу тих одлука. Народна скупштина подсјећа да се Кристијан Шмит самовољно представља као високи представник у БиХ, чије именовање није проведено у складу са Анексом 10 Дејтонског мировног споразума, нити је потврђено у Савјету безбједности Уједињених нација.
4. Народна скупштина Републике Српске не прихвата и одбацује пресуду неуставног Суда БиХ изречену предсједнику Републике Српске, као и одлуку Централне изборне комисије БиХ о престанку мандата предсједнику Републике Српске Милораду Додику.
5. Народна скупштина Републике Српске констатује да је Суд БиХ донио пресуду на основу одлуке неизабраног странца Кристијана Шмита, а не на основу закона који је усвојила Парламентарна скупштина БиХ, чиме је извршен државни удар и потпуно урушен уставни поредак БиХ дефинисан Дејтонским мировним споразумом чији је потписник и Република Српска.
6. Народна скупштина Републике Српске подсјећа да је предсједника Републике Српске Милорада Додика изабрао народ Републике Српске на демократским и слободним изборима. У намјери да се заштити српски народ и Република Српска од штетних посљедица које би настале усљед могуће конфронтације унутар Републике Српске и институција БиХ, позивају се све политичке партије са сједиштем у Републици Српској да самостално одлуче о свом учешћу на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске.
7. Народна скупштина Републике Српске одбацује одлуке и праксу Уставног суда БиХ која за циљ има инкорпорисање високог представника у уставни систем БиХ као носиоца власти. Народна скупштина Републике Српске наглашава да је високи представник дејтонска категорија, чији је обим права и обавеза регулисан Анексом 10. Народна скупштина подсјећа да високи представник није предвиђен у Уставу БиХ, стога не може бити носилац нити једне власти.
8. Народна скупштина Републике Српске не прихвата континуиране покушаје разградње и укидања Републике Српске као институционалног оквира и државноправног субјекта српског народа у којем сви грађани остварују своја колективна и индивидуална права темељена на Уставу БиХ. Народна скупштина подсјећа да је Република Српска уговорна страна у Дејтонском мировном споразуму и свим његовим анексима. С обзиром на својство уговорне стране, које је потврђено и приликом усаглашавања Женевских и Њујоршких принципа, Република Српска има право и обавезу да заштити Дејтонски мировни споразум.
9. Народна скупштина Републике Српске констатује да правосудни притисци на институције имају за циљ одузимање имовине Републике Српске, чиме би се Српска развластила и обесмислила као политички и правни субјекат. Народна скупштина подсјећа да је питање имовине децидно ријешено Уставом БиХ и дато у надлежност ентитетима према принципу генералне клаузуле.
10. Народна скупштина Републике Српске задужује Колегијум Народне скупштине да припреми текст Резолуције о самоопредјељењу српског народа у Републике Српске.
11. Ови закључци ступају на снагу даном доношења.
