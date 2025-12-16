Logo
Large banner

Додик остаје предсједник: Суд се огласио, није било жалби

Извор:

АТВ

16.12.2025

22:49

Коментари:

0
Додик остаје предсједник: Суд се огласио, није било жалби
Фото: АТВ

Основни суд у Бањалуци одбацио је 27. новембра приједлог Централне изборне комисије (ЦИК) Босне и Херцеговине да Милорад Додик буде избрисан из регистра као предсједник Савеза независних социјалдемократа (СНСД).

Како је истекао рок за пријем жалби на ову одлуку из ове институције откривају је ли истих уопште и било.

Hitna pomoć

Градови и општине

Млада мајка из Бијељине: Доктори су ми рекли да температуру снижавам кромпиром

Како су навели из суда, ЦИК је запримио Рјешење дана 01.12.2025. године, а рок за жалбу је осам дана од дана пријема рјешења.

"Извршеном провјером у службене евиденције - Регистар политичких организација, утврдили смо да није запримљена жалба до данас 16.12.2025. године до 15:00 часова. Рок за жалбу је био до 09.12.2025. године, али је суд сачекао са одговором из разлога чекања на поднеске – жалба који су послати путем поштанског емитера", објаснили су за "Вијести.ба".

Доналд Трамп

Свијет

Трамп забранио улазак грађанима још седам земаља

Подсјетимо, у образложењу одбијања одлуке да Додик буде избрисан из регистра као предсједник СНСД-а, Основни суд у Бањалуци је раније навео како "Законом о ванпарничном поступку ни Законом о политичким организацијама нити било којим другим законом није одређено да суд који води регистар политичких организација по службеној дужности покреће поступак за брисање лица овлаштеног за заступање политичке организације из регистра".

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

СНСД

Osnovni sud Banjaluka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Марко преминуо након прославе пунољетства

Свијет

Ово је Марко који је умро након прославе пунољетства: Стигли резултати обдукције

1 ч

0
Мушкарац из БиХ напао супругу ножем, па завршио иза решетака

Свијет

Мушкарац из БиХ напао супругу ножем, па завршио иза решетака

1 ч

0
Поједини борци у Српској ће примати два додатка

Република Српска

Поједини борци у Српској ће примати два додатка

2 ч

0
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

Србија

Вучић: Први пут нећу отићи на самит ЕУ-Западни Балкан

3 ч

0

Више из рубрике

Додик: Западне силе Дејтон претвориле у оруђе за уништавање српске аутономије

Република Српска

Додик: Западне силе Дејтон претвориле у оруђе за уништавање српске аутономије

1 ч

0
Цвијановић: Конаковић лош глумац у лошој улози

Република Српска

Цвијановић: Конаковић лош глумац у лошој улози

1 ч

0
Додик: Одлука Вучића да не учествује на самиту ЕУ је рационална, државничка и посве разумљива

Република Српска

Додик: Одлука Вучића да не учествује на самиту ЕУ је рационална, државничка и посве разумљива

2 ч

2
Поједини борци у Српској ће примати два додатка

Република Српска

Поједини борци у Српској ће примати два додатка

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

57

Четири јасна знака откривају да ваша веза иде у добром правцу

22

57

Погледајте како изгледа слијетање авиона у магловито Сарајево

22

49

Додик остаје предсједник: Суд се огласио, није било жалби

22

45

Зељковић: Росуље не смију бити жртва неконтролисаног бетонирања

22

44

Љекар апелује: Ову врсту хране избјегавајте током празника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner