Додик остаје предсједник: Суд се огласио, није било жалби

Како је истекао рок за пријем жалби на ову одлуку из ове институције откривају је ли истих уопште и било.

Како су навели из суда, ЦИК је запримио Рјешење дана 01.12.2025. године, а рок за жалбу је осам дана од дана пријема рјешења.

"Извршеном провјером у службене евиденције - Регистар политичких организација, утврдили смо да није запримљена жалба до данас 16.12.2025. године до 15:00 часова. Рок за жалбу је био до 09.12.2025. године, али је суд сачекао са одговором из разлога чекања на поднеске – жалба који су послати путем поштанског емитера", објаснили су за "Вијести.ба".

Подсјетимо, у образложењу одбијања одлуке да Додик буде избрисан из регистра као предсједник СНСД-а, Основни суд у Бањалуци је раније навео како "Законом о ванпарничном поступку ни Законом о политичким организацијама нити било којим другим законом није одређено да суд који води регистар политичких организација по службеној дужности покреће поступак за брисање лица овлаштеног за заступање политичке организације из регистра".