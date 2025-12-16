Logo
Трамп забранио улазак грађанима још седам земаља

Извор:

СРНА

16.12.2025

22:19

Трамп забранио улазак грађанима још седам земаља
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

САД су увеле потпуну забрану уласка грађанима Буркине Фасо, Малија, Нигера, Јужног Судана, Сирије, Лаоса и Сијера Леонеа, као и носиоцима докумената Палестинске управе, саопштено је из Бијеле куће.

"Предсједник Доналд Трамп додаје потпуна ограничења уласка за још пет земаља на основу недавне анализе: Буркина Фасо, Мали, Нигер, Јужни Судан и Сирија, као и појединцима који посједују путне документе издате од Палестинске управе", наводи се у објави на "Иксу".

Република Српска

Цвијановић: Конаковић лош глумац у лошој улози

Осим тога, Трамп је увео и забрану уласка за грађане Лаоса и Сијера Леонеа, који су до сада били под дјелимичним ограничењима.

