Ово је Марко који је умро након прославе пунољетства: Стигли резултати обдукције

Телеграф

16.12.2025

22:11

Марко преминуо након прославе пунољетства
Марко (18) из Темишвара, преминуо је за викенд након што се вратио са прославе пунољетства, а његово тијело пронашла је мајка.

Он се око 4 ујутру вратио са прославе и мајци се пожалио да је јако гладан. Она му је спремила сендвич, а затим је са својом сестром отишла из куће. Када се поподне вратила с посла, затекла је Марково тијело у кухињи.

илу-новац-14112025

Република Српска

Поједини борци у Српској ће примати два додатка

Одмах је позвала Хитну помоћ, али су љекари могли само да констатују смрт тинејџера.

Полиција је одмах покренула истрагу, а његово тијело је послато на обдукцију.

Први резултати обдукције показали су да је Марко преминуо од инфаркта миокарда. На тијелу нису пронађени трагови насиља.

Његова мајка, која га је иначе посљедња видјела живог, рекла је да након повратка са рођендана није дјеловао пијано или као да је под неким другим супстанцама, преноси "Телеграф".

Оно што је полицији привукло највише пажње је да је Марко загризао само један залогај сендвича, што је указивало на то да је смрт наступила изненада.

Дјечак, насиље

Свијет

Дјечака силовала жена (55) код које је становао са мајком: Злостављање трајало десет година

Специјалисти настављају истраживање како би утврдили да ли постоји медицинска историја у породици која је могла допринијети овом трагичном исходу.

Истовремено, чекају се резултати токсиколошких тестова који ће разјаснити да ли је у тијелу младића било супстанци које су могле утицати на његово здравље.

Тачан узрок смрти биће утврђен тек након завршетка свих форензичких истрага.

