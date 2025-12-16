Ово је Марко који је умро након прославе пунољетства: Стигли резултати обдукције

Извор:
16.12.2025
Марко (18) из Темишвара, преминуо је за викенд након што се вратио са прославе пунољетства, а његово тијело пронашла је мајка.
Он се око 4 ујутру вратио са прославе и мајци се пожалио да је јако гладан. Она му је спремила сендвич, а затим је са својом сестром отишла из куће. Када се поподне вратила с посла, затекла је Марково тијело у кухињи.
Одмах је позвала Хитну помоћ, али су љекари могли само да констатују смрт тинејџера.
Полиција је одмах покренула истрагу, а његово тијело је послато на обдукцију.
Први резултати обдукције показали су да је Марко преминуо од инфаркта миокарда. На тијелу нису пронађени трагови насиља.
Његова мајка, која га је иначе посљедња видјела живог, рекла је да након повратка са рођендана није дјеловао пијано или као да је под неким другим супстанцама, преноси "Телеграф".
Оно што је полицији привукло највише пажње је да је Марко загризао само један залогај сендвича, што је указивало на то да је смрт наступила изненада.
Специјалисти настављају истраживање како би утврдили да ли постоји медицинска историја у породици која је могла допринијети овом трагичном исходу.
Истовремено, чекају се резултати токсиколошких тестова који ће разјаснити да ли је у тијелу младића било супстанци које су могле утицати на његово здравље.
Тачан узрок смрти биће утврђен тек након завршетка свих форензичких истрага.
