Први лет из Европе у Багдад након 35 година

16.12.2025
21:33
Коментари:0
У Багдад је слетио први путнички авион из Европе послије 35 година, а ријеч је о летјелици грчке компаније "Егеан ерлајнс", саопштило је ирачко Министарство саобраћаја.
Ова прекретница означава повратак Ирака "као безбједног и поузданог ваздухопловног чворишта након више година изазова", наводи се у саопштењу.
Влада Ирака планира даљи "развој сектора цивилног ваздухопловства, бољу отвореност према свијету и позиционирање ирачког ваздушног простора као моста за глобално повезивање".
"Егеан ерлајнс" у почетку планира два лета седмично између Атине и Багдада, пренијела је агенција ДПА.
"Оман ер" такође намјерава да у будућности понуди летове из Багдада до дестинација у Европи.
Након инвазије на сусједни Кувајт 1990. године, Савјет безбједности УН увео је економски ембарго и свеобухватне санкције Ираку. То је довело до готово потпуне обуставе међународних летова у ту земљу.
