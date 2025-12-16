Logo
Први лет из Европе у Багдад након 35 година

16.12.2025

21:33

Први лет из Европе у Багдад након 35 година
Фото: АТВ

У Багдад је слетио први путнички авион из Европе послије 35 година, а ријеч је о летјелици грчке компаније "Егеан ерлајнс", саопштило је ирачко Министарство саобраћаја.

Ова прекретница означава повратак Ирака "као безбједног и поузданог ваздухопловног чворишта након више година изазова", наводи се у саопштењу.

Влада Ирака планира даљи "развој сектора цивилног ваздухопловства, бољу отвореност према свијету и позиционирање ирачког ваздушног простора као моста за глобално повезивање".

"Егеан ерлајнс" у почетку планира два лета седмично између Атине и Багдада, пренијела је агенција ДПА.

Avion

Србија

Преминуо на лету Чикаго-Београд: Супруга тражи путника који је сједио поред њега

"Оман ер" такође намјерава да у будућности понуди летове из Багдада до дестинација у Европи.

Након инвазије на сусједни Кувајт 1990. године, Савјет безбједности УН увео је економски ембарго и свеобухватне санкције Ираку. То је довело до готово потпуне обуставе међународних летова у ту земљу.

22

11

Ово је Марко који је умро након прославе пунољетства: Стигли резултати обдукције

22

11

Мушкарац из БиХ напао супругу ножем, па завршио иза решетака

21

56

Ово је најхладнији град на свијету: Ево како се становници облаче за излазак из куће на -50

21

54

Љекар Метјуа Перија осуђен на кућни притвор

21

39

Дјечака силовала жена (55) код које је становао са мајком: Злостављање трајало десет година

