Издато наранџасто упозорење за Крајину

Метеоаларм је за сутра издао наранџасто упозорење за подручје Бањалуке, Приједора и Бихаћа због ниске јутарње температуре која ће падати до минус 15 степени Целзијусових.
За регију Бањалука прогнозирана је јутарња температура од минус 15 до минус осам, за регију Приједор од минус 14 до минус осам, а за регију Бихаћ минус 10 степени.
Федерални хидрометеоролошки завод издао је упозорење због очекиване ниске температуре ваздуха за сутра и за петак, 9. јануара.
Упозорење се односи на Крајину за сутра, а за централна, источна и сјеверна подручја за петак, 9. јануар.
