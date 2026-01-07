Logo
Издато наранџасто упозорење за Крајину

07.01.2026

19:10

Издато наранџасто упозорење за Крајину
Фото: АТВ

Метеоаларм је за сутра издао наранџасто упозорење за подручје Бањалуке, Приједора и Бихаћа због ниске јутарње температуре која ће падати до минус 15 степени Целзијусових.

За регију Бањалука прогнозирана је јутарња температура од минус 15 до минус осам, за регију Приједор од минус 14 до минус осам, а за регију Бихаћ минус 10 степени.

Федерални хидрометеоролошки завод издао је упозорење због очекиване ниске температуре ваздуха за сутра и за петак, 9. јануара.

Храм Христа Спаситеља

Бања Лука

Божић свечано дочекан и прослављен у Бањалуци

Упозорење се односи на Крајину за сутра, а за централна, источна и сјеверна подручја за петак, 9. јануар.

