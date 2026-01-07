Logo
Сви су истрајни за оздрављење малог Кристијана (9): Лијечење се наставља у Француској

АТВ

07.01.2026

16:43

Фото: Anton Uniqueton/Pexels

Након операције тумора на мозгу од стране врхунских љекара неурохирурга у Београду, лијечење Кристијана Косића из Лакташа мора се хитно наставити у Француској.

Захваљујући брзој реакцији и снажној институционалној подршци, предузети су конкретни кораци ка обезбјеђивању најквалитетнијег лијечења у свијету за дјечака Кристијана Косића у Француској.

Бојана Кондић Панић, шеф Представништва Републике Српске у Француској и некадашња амбасадорка БиХ у Паризу, ступила је у контакт са професором Дидиером Самуелом, предсједником и генералним директором Националног института за здравље и медицинска истраживања Француске. Професор Самуел је потврдио да институт Gustave Roussy, који важи за једну од најпрестижнијих и водећих здравствених установа у свијету за лијечење карцинома, посебно у области педијатријске онкологије, посједује неопходну стручност за ову врсту обољења.

На његову иницијативу, одмах по пријему комплетне медицинске документације, у процес се укључио проф. др Фабрице Барлеси, генерални директор (ЦЕО) института Gustave Roussy, који је без одлагања обавијестио међународни сектор и тим педијатријске онкологије. Већ истог дана формиран је мултидисциплинарни стручни тим, достављени су детаљни медицински извјештаји и финансијски предрачун за лијечење, те је потврђена спремност института да дијете буде хоспитализовано у Паризу одмах почетком наредне седмице.

Финансијску подршку лијечењу обезбиједиће Фонд солидарности Републике Српске, који ће сносити трошкове превоза, смјештаја и лијечења у Паризу од више стотина хиљада еура.

Град Лакташи преузеће личне трошкове боравка породице у Паризу, док ће Представништво Републике Српске у Француској обезбиједити пуну техничку подршку и услуге превођења током цијелог процеса.

Кристијанвова породица упутила је велику захвалност шефу Представништва Републике Српске у Паризу Бојани Кондић Панић и директорици Фонда Солидарности др Јасминки Вучковић и управи, свим институцијама Републике и Клиничким центрима Србије и УКЦ, за начин како су сви досад брзо одреаговали и показали снагу солидарности, одговорности и заједничког дјеловања институција у борби за здравље и живот дјетета.

Кристијану и његовој породици желимо снагу, подршку и успјешан исход дуготрајног лијечења.

dječak

Операција

liječenje

