Хегсет: Блокада венецуеланске нафте на снази широм свијета

Извор:
СРНА
07.01.2026
16:21
Америчке снаге укрцале су се на танкер који је наводно пловио под руском заставом у сјеверном дијелу Атлантика, а министар рата САД Пит Хегсет поручио је да америчка блокада санкционисане нафте из Венецуеле остаје на снази широм свијета.
- Блокада санкционисане и нелегалне венецуеланске нафте остаје у пуној снази било гдје у свијету - саопштио је Хегсет на Иксу.
"Фокс њуз" јавио је данас да су се америчке снаге у сјеверном дијелу Атлантика укрцале на танкер "Бела један", који је наводно пловио под руском затсавом. Акција је извршена између Британских острва и Исланда.
Ројтерс преноси, позивајући се на америчке изворе, да је у пратњи танкера била руска подморница и да су се у близини налазили и руски ратни бродови. Потјера за танкером преко Атлантика трајала је дуже од двије седмице.
Званична Москва за сада није коментарисала ову ситуацију. Руска државна станица "Раша тудеј" објавила је слику хеликоптера у ваздуху у близини брода.
