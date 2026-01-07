Logo
Ухапшен убица тинејџера (18): Младићу зарио нож у врат, па побјегао

07.01.2026

15:33

Убијен тинејџер
Фото: Уступљена фотографија

Припадници МУП-а, након вишечасовне опсаде и интензивне потраге, лоцирали су и ухапсили осумњиченог за брутално убиство тинејџера Ненада Г. (18) у кафићу "Escape M".

Монструм који је на најрадоснији празник зарио нож у врат младићу коначно је иза решетака!

ilu-zagreb-hrvatska-28082025

Регион

Споменик Тесли враћа се испред Института "Руђер Бошковић" у Загребу

Како сазнаје Телеграф, полицајци који су повучени са слободних дана и празничних прослава нису стајали док нису ставили лисице на руке осумњиченом.

Лоциран у рекордном року: Захваљујући прецизним исказима свједока који су тврдили да је нападач из околног села, полиција је сузила рејон потраге и опколила објекат у којем се крио.

Пали и саучесници? Према незваничним информацијама, полиција је привела и особе које су помогле убици да побјегне са лица мјеста и покуша да се сакрије од правде.

policija hrvatska

Регион

Сударили се камион и аутобус пун путника: Полиција и хитна на терену

Иако је осумњичени ухапшен, форензичари и даље раде у кафићу "Escape M". Тражи се оружје којим је извршен злочин, а које је нападач, како се сумња, одбацио током бјекства. На вратима локала и даље стоје језиви трагови крви који свједоче о посљедњим тренуцима младог Ненада.

Вијести о хапшењу донијеле су дјелимично олакшање мјештанима Товаришева, али бол за изгубљеним животом 18-годишњег младића не јењава. Ненад, који је дан провео ложећи бадњаке и славећи са друговима, постао је жртва бесмисленог насиља које је заувијек обиљежило овај Божић.

