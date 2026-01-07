Опсадно стање: Младић убијен на Божић, убица и даље на слободи

Извор:
Полиција је блокирала све излазе из места и интензивно трага за нападачем који је јутрос, око 3.10 часова, у кафићу „Ескејп М“ у Товаришеву зарио нож у врат осамнаестогодишњем младићу.
Док инспектори чешљају терен и испитују бројне сведоке крвавог пира, цијело село је под опсадом, а идентитет лица које је угасило један млади живот на сам Божић још увијек се утврђује!
Најрадоснији хришћански празник претворио се у најгору ноћну мору за породицу настрадалог младића. У крцатом локалу "Ескејп М", гдје су млади уз музику и славље дочекивали Божић, дошло је до изненадног и бруталног сукоба.
"Све се десило у секунди! Музика је трештала, а онда је одједном настао тајац, па вриска. Видјели смо момка како се држи за врат, крв је шикљала на све стране. Убица је искористио општи метеж и буквално испарио из кафића пре него што је ико схватио шта се дешава", наводи извор близак истрази који се нашао на лицу мјеста.
Хитна помоћ је под ротацијама стигла у рекордном року, али ране су биле претешке. Иако је несрећни тинејџер показивао знаке живота, издахнуо је у возилу санитета на путу ка болници. Убод у сам коријен врата био је прецизан и смртоносан.
Од раних јутарњих часова, Товаришево личи на сцену из акционих филмова. Јаке полицијске снаге држе под блокадом све прилазе селу, а увиђај у кафићу "Ескејп М" трајао је до дубоко у јутро. Форензичари су изузели трагове, а провјеравају се и снимци са надзорних камера како би се крволочни нападач што прије идентификовао и ухапсио.
"РАД У ТОКУ" – кратко су поручили из полиције, док мјештани у страху шапућу о мотивима који су довели до тога да се један млади живот угаси због баналне кафанске свађе, пише Телеграф.
