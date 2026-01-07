Logo
Свађа у кафани прерасла у хорор, убијен тинејџер

Извор:

Телеграф

07.01.2026

10:21

Коментари:

0
Свађа у кафани прерасла у хорор, убијен тинејџер
Фото: Танјуг/АП

Мјештане села Товаришево, у општини Бачка Паланка, јутрос је потресла стравична трагедија. У једном угоститељском објекту, око 3 часа ујутру, живот је изгубио осамнаестогодишњи младић након сукоба који је ескалирао у крвопролиће.

Према незваничним информацијама и изјавама очевидаца, инцидент се догодио у препуној кафани у центру места, гдје су млади прослављали Бадње вече и дочекивали Божић. Дошло је до жестоке вербалне расправе између настрадалог младића и другог госта локала. Свађа је убрзо прерасла у физички обрачун, током којег је, за сада непозната особа, потегла нож и задала младићу фаталан убод у предјелу врата.

Изгубљена битка за живот

Присутни су одмах позвали Хитну помоћ, а младић је у тренутку доласка медицинске екипе још увијек давао знаке живота. Нажалост, упркос напорима љекара да га стабилизују и хитно транспортују у најближу здравствену установу, повреде су биле превише тешке. Младић је преминуо у возилу Хитне помоћи на путу ка болници.

Истрага у току

Полиција је убрзо након позива блокирала прилазе угоститељском објекту. Увиђај је трајао сатима, а на лицу мјеста су били присутни дежурни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду и форензичари.

Ненад Стевандић-24102025

Република Српска

Стевандић: Божић нам даје снагу и смисао

"Све се одиграло у неколико тренутака. Музика је стала, настао је метеж, а онда смо видјели младића како се држи за врат. Велика трагедија за наше село, нарочито на овакав празник", каже један од видно потресених очевидаца.

Полиција интензивно трага за починиоцем и ради на утврђивању свих околности које су довеле до овог злочина. Више детаља о идентитету нападача и мотивима свађе очекује се након званичног саопштења Министарства унутрашњих послова, преноси Телеграф.рс.

ubistvo

Bačka Palanka

Коментари (0)
