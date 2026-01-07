Српска богатија за 15 беба

Извор:
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 15 беба, осам дјевојчица и седам дјечака, потврђено је у породилиштима.
У породилишту Бањалука рођено је шест беба, Добоју, Фочи и Градишци по двије, а Зворнику, Требињу и Бијељини по једна.
Бања Лука
У Бањалуци су рођене три дјевојчице и три дјечака, у Добоју два дјечака, у Фочи и Градишци по двије дјевојчице, у Зворнику и Требињу по дјечак, а у Бијељини дјевојчица.
У породилиштима Источно Сарајево, Невесиње и Приједор није било порода.
