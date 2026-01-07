Logo
Large banner

Српска богатија за 15 беба

Извор:

АТВ

07.01.2026

09:53

Коментари:

0
Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 15 беба, осам дјевојчица и седам дјечака, потврђено је у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је шест беба, Добоју, Фочи и Градишци по двије, а Зворнику, Требињу и Бијељини по једна.

паркинг

Бања Лука

Збуњујуће поруке на паркинг апаратима у Бањалуци

У Бањалуци су рођене три дјевојчице и три дјечака, у Добоју два дјечака, у Фочи и Градишци по двије дјевојчице, у Зворнику и Требињу по дјечак, а у Бијељини дјевојчица.

У породилиштима Источно Сарајево, Невесиње и Приједор није било порода.

Подијели:

Тагови:

bebe

породилиште

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Збуњујуће поруке на паркинг апаратима у Бањалуци

Бања Лука

Збуњујуће поруке на паркинг апаратима у Бањалуци

1 ч

0
Огласила се полиција о трагедији код Зворника

Хроника

Огласила се полиција о трагедији код Зворника

1 ч

0
Траже раднике за чишћење снијега - плата 1.050 КМ

Градови и општине

Траже раднике за чишћење снијега - плата 1.050 КМ

2 ч

0
Транспарент "Мир Божији, Христос се роди" враћен у Сјеверну Митровицу

Србија

Транспарент "Мир Божији, Христос се роди" враћен у Сјеверну Митровицу

2 ч

0

Више из рубрике

Спремите се: Температуре падају на минус 18

Друштво

Спремите се: Температуре падају на минус 18

3 ч

0
Једну чињеницу о Божићу вјероватно нисте знали

Друштво

Једну чињеницу о Божићу вјероватно нисте знали

3 ч

0
Патријарх Порфирије позвао на превазилажење подјела

Друштво

Патријарх Порфирије позвао на превазилажење подјела

4 ч

0
Мир Божји, Христос се роди

Друштво

Мир Божји, Христос се роди

4 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

35

Сутра откривање Централног спомен-обиљежја и свечана академија

11

31

Јолић за АТВ: Сви путеви проходни, саобраћај се одвија без прекида

11

17

Аутопутеви Српске: Све дионице су проходне и саобраћај

11

10

Ванредно код Лознице због пораста Дрине

10

51

Мачка пронађена након више од двије седмице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner