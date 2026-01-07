Транспарент "Мир Божији, Христос се роди" враћен у Сјеверну Митровицу

Извор:
СРНА
07.01.2026
09:24
Такозвана косовска полиција вратила је транспарент са натписом "Мир Божји, Христос се роди", након чега је он одмах постављен на тргу у Сјеверној Митровици, преноси Косово онлајн.
Транспарент је враћен синоћ.
Представнике Српске листе претходно су позвали из полиције и, убрзо након преузимања, транспарент је постављен.
Јуче касно поподне, припадници такозване косовске полиције одузели су транспарент "Мир божји, Христос се роди", који су представници Српске листе покушали да поставе у центру Сјеверне Митровице.
Службеници полиције истицали су да имају наређење да се не дозволи постављање транспарента, док су чланови Српске листе захтијевали да им полиција објасни који су закон прекршили и због чега се забрањује постављање овог транспарента.
Више од 30 припадника полиције затим је одузело транспарент и однијело га у полицијску станицу.
Овај поступак су осидили званичници Србије.
