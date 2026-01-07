Logo
Large banner

Транспарент "Мир Божији, Христос се роди" враћен у Сјеверну Митровицу

Извор:

СРНА

07.01.2026

09:24

Коментари:

0
Транспарент "Мир Божији, Христос се роди" враћен у Сјеверну Митровицу

Такозвана косовска полиција вратила је транспарент са натписом "Мир Божји, Христос се роди", након чега је он одмах постављен на тргу у Сјеверној Митровици, преноси Косово онлајн.

Транспарент је враћен синоћ.

Представнике Српске листе претходно су позвали из полиције и, убрзо након преузимања, транспарент је постављен.

Јуче касно поподне, припадници такозване косовске полиције одузели су транспарент "Мир божји, Христос се роди", који су представници Српске листе покушали да поставе у центру Сјеверне Митровице.

pruga

Регион

Драма у Хрватској: Путници од синоћ заробљени у возу без хране и пића

Службеници полиције истицали су да имају наређење да се не дозволи постављање транспарента, док су чланови Српске листе захтијевали да им полиција објасни који су закон прекршили и због чега се забрањује постављање овог транспарента.

Више од 30 припадника полиције затим је одузело транспарент и однијело га у полицијску станицу.

Овај поступак су осидили званичници Србије.

Подијели:

Тагови:

Sjeverna Mitrovica

Божић

Косово и Метохија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Расте водостај ријеке Дрине

Градови и општине

Издата упутства грађанима: Ванредне мјере у Бијељини

2 ч

0
Спремите се: Температуре падају на минус 18

Друштво

Спремите се: Температуре падају на минус 18

3 ч

0
Вукашин запросио дјевојку на Бадње вече

Породица

Бадње вече је Вукашину донијело посебну срећу - огласио се МУП

3 ч

1
Излила се ријека Заломка

Република Српска

Каква је ситуација на поплавама угроженим подручјима

3 ч

0

Више из рубрике

РХМЗ издао ново упозорење

Србија

РХМЗ издао ново упозорење

4 ч

0
Албанцима смета и транспарент "Мир божији, Христос се роди"

Србија

Албанцима смета и транспарент "Мир божији, Христос се роди"

17 ч

0
Дрина поплавила викенд насеље: Евакуисано 9 особа у Љубовији

Србија

Дрина поплавила викенд насеље: Евакуисано 9 особа у Љубовији

23 ч

0
Ухапшен дјечак због рањавања Маринка К.

Србија

Ухапшен дјечак због рањавања Маринка К.

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

35

Сутра откривање Централног спомен-обиљежја и свечана академија

11

31

Јолић за АТВ: Сви путеви проходни, саобраћај се одвија без прекида

11

17

Аутопутеви Српске: Све дионице су проходне и саобраћај

11

10

Ванредно код Лознице због пораста Дрине

10

51

Мачка пронађена након више од двије седмице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner