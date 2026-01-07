Logo
Каква је ситуација на поплавама угроженим подручјима

РТРС

07.01.2026

08:21

0
Излила се ријека Заломка
Фото: АТВ

Ситуација на поплавама угроженим подручјима је стабилна, потврдио је за РТРС в. д. директора Цивилне заштите Борис Трнинић.

Трнинић наводи да је у координацији са кабинетом премијера и начелницима угрожених општина извршен притисак на колеге из Црне Горе, тачније Хидроелектране Мратиње, како не би дошло до додатног пропуштања воде и већег плавног таласа.

Надлежне службе прате ситуацију и временске прилике које тренутно нису повољне, али први талас је заустављен уз минималну материјалну штету, која је забиљежена углавном на викендицама уз ток Дрине.

Тагови:

Поплаве

Boris Trninić

Коментари (0)
