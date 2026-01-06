Logo
Позив грађанима да присуствују свечаном дефилеу

АТВ

06.01.2026

19:03

Позив грађанима да присуствују свечаном дефилеу
Фото: Уступљена фотографија

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите позвало је све грађане да својим присуством увеличају централни догађај обиљежавања Дана Републике Српске - свечани дефиле који ће бити одржан 9. јануара у Бањалуци.

"Свечани дефиле симболизује институционалну снагу, уређеност и стабилност Српске. Присуство грађана даје овом догађају посебну снагу и потврђује да се Дан Републике обиљежава као празник свих њених људи", истакли су из ресорног министарства.

Подсјећајући да је дефиле у 12.00 часова на бањалучком Тргу Крајине, из Министарства су навели да долазак грађана и њихово учешће у обиљежавању овог значајног датума представља израз заједништва, поштовања и припадности Српској.

Обиљежавање 9. јануара, додали су, није само свечаност, већ прилика да се искаже поштовање према историји, институцијама и вриједностима на којима је Република Српска настала и траје.

Управо зато, нагласили су из Министарства, долазак на дефиле представља достојанствен начин да се заједнички обиљежи празник мира, слободе и стабилности.

"Српска се и ове године обиљежавањем Дана Републике представља као заједница која поштује своје институције, његује традицију и гледа у будућност. Учешћем у свечаном дефилеу, грађани дају лични допринос атмосфери заједништва и свечаности, шаљући јасну поруку јединства и одговорности", наводе из ресорног министарства.

Република Српска и ове године, низом манифестација, свечано и достојанствено обиљежава Дан Републике, а централне свечаности планиране су још 8, 9. и 10. јануара.

Емисије

Божићни програм на АТВ-у

Република Српска настала је 9. јануара 1992. године у Сарајеву као Република српског народа у БиХ одлуком тадашње Скупштине српског народа у БиХ.

Ово је дан када је изражена политичка воља српског народа у БиХ да се организује у своју Републику ради очувања права на слободу, равноправност и опстанак стварајући Републику Српску као одговор на тадашње историјске околности и дубоке политичке промјене, с циљем да се обезбиједи институционални оквир за заштиту колективних и индивидуалних права.

Од тада до данас, Република Српска остаје трајна уставна категорија, заснована на Дејтонском мировном споразуму и посвећена миру, стабилности и развоју.

Таг:

9. јануар - Дан Републике Српске

