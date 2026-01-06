Logo
Божићни програм на АТВ-у

Извор:

АТВ

06.01.2026

18:45

Божићни програм на АТВ-у

Најрадоснији празник православних хришћана, Божић, прославићемо заједно са вама и доносимо вам пригодан празнични програм, који почињемо сутра у 5 часова, а круна биће наша 'Божићна прича' у 15 часова.

У 5 часова доносимо снимак литургије из Храма Светог Саве у Београду, а у 7 часова и 30 минута доносимо документарни филм 'Данас је Божић'. Програм настављамо од 8 часова серијалом 'Манастири', а у 8 часова и 30 минута, можете уживати у јединственом гласу Дивне Љубојевић и избору предивне духовне музике.

Програм настављамо од 9 часова и 30 минута документарним филмовима о православљу, те обичајима и симболици рођења Христовог, 'Манастир Васељене' и 'Исток са висине' у домаћој продукцији.

У 10 часова доносимо пренос литургије из Храма Христа Спаситеља у Бањалуци, а у 13 часова и 30 минута можете да уживате у невјероватном наступу чувара традиције, концерту КУД 'Градимир'.

У 14 часова и 35 минута доносимо Божићну посланицу Његове светости патријарха српског Порфирија, а потом од 15 часова можете уживати у предивном дружењу најрадоснијег православног празника уз нашу 'Божићну причу', кроз коју ће вас водити наша Зорица Петковић.

Очекује вас много радости, божићних пјесама, осмијеха и лијепих жеља за поновно рођење и почетак нове, мирније и благодетније године.

Мир Божји, Христос се роди!

Таг:

АТВ

