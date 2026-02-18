Logo
Познато мјесто и вријеме сахране Љиљане Зелен Караџић

Фото: Srna

Љиљана Зелен Караџић, супруга првог предсједника Републике Српске Радована Караџића, биће сахрањена у петак, 20. фебруара, на градском гробљу Баре на Палама.

Погребна поворка кренуће испред цркве на Палама у 13.00 часова.

Љиљана Зелен Караџић преминула је данас у 81. години.

Караџићева је по професији била неуропсихијатар, а од 1993. до 2002. године обављала је функцију предсједника Црвеног крста Републике Српске.

Љиљана Зелен Караџић рођена је 1945. године у Сарајеву, гдје је и завршила Медицински факултет.

