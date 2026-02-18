Ко у БиХ живи дуже - жене или мушкарци?

Извор:
18.02.2026
Жене рођене у Босни и Херцеговини током 2024. године требале би доживјети 81,1 годину живота, а мушкарци 74,6 година.
Ријеч је о пројекцији очекиваног трајања живота, према процјенама Уједињених народа, а податак је објављен у публикацији “Жене и мушкарци у Босни и Херцеговини” Агенције за статистику БиХ.
Родни јаз између жена и мушкараца, према подацима изнесеним у овој публикацији, износи 6,5 година.
Иако се због услова живота добна граница повећава из године у годину, односно једнако као и у већини европских земаља, становништво Босне и Херцеговине умире све касније, највећи број њих у посљедњих десетак и више година живота има здравствене потешкоће.
Према подацима из споменуте публикације, здраве године живота код жена у Босни и Херцеговини сматрају се до 67 и пол, а код мушкараца до 65 година.
Здраве године живота су индикатор који рачуна предвиђени број година живота које ће особа доживјети у здрављу, без здравствених потешкоћа.
Просјечна старост умрлих расте, па је у посљедњих двадесет година порасла за шест година.
У 2024. години умрла су око 103 мушкарца на 100 жена. Током 2004. године просјечна старост умрлих мушкараца била је 66,3 године, а жена 71,7 година.
Двадесет година послије, односно 2024. године, просјечна старост умрлих мушкараца била је 72,2 године, а жена 77,5 година.
