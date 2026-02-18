Карамбол у пратњи Милојка Спајића! Украјинац ударио у возило, три полицајца тешко повријеђена!

Извор:
Три полицијска службеника која су била у пратњи премијера Милојка Спајића повријеђена су у саобраћајној незгоди у мјесту Скрбуша, на путном правцу Матешево – Колашин.
Из Управе полиције саопштено је да се Спајић, штићена личност, није налазио у возилу са повријеђеним полицијским службеницима, већ у другом возилу из ескорта.
"Вијестима" је речено да су полицајци задобили тешке тјелесне повреде, али да нису опасне по живот.
Незгода се десила око 16.30 часова, а другим возилом, "БМW", страних таблица, управљао је В. С. (21) из Украјине.
"На основу до сада предузетих радњи и прикупљених сазнања, сумња се да је до саобраћајне незгоде дошло на начин што је држављанин Украјине, који је управљао возилом марке 'БМW', крећући се регионалним путем Р-13 из правца Подгорице ка Колашину, на дијелу пута гдје се налази пуна уздужна, односно неиспрекидана линија, из за сада неутврђених разлога прешао у супротну коловозну траку и предњим дијелом возила остварио контакт са предњим дијелом службеног возила из пратње - ескорта штићене личности, које се кретало из правца Колашина ка Подгорици", саопштено је из полиције.
Додаје се да је у незгоди учествовало службено возило "мерцедес", прво возило из пратње штићене личности, којим је у моменту незгоде управљао полицијски службеник М. К. У возилу су се налазила још два полицијска службеника.
"Сва три полицијска службеника задобила су тјелесне повреде и указана им је љекарска помоћ".
Другим возилом, марке „БМW“, страних регистарских ознака, управљао је В. С. (21) из Украјине.
"Напомињемо да се штићена личност није налазила у наведеном возилу, већ у другом возилу из ескорта. Након окончања увиђаја и предузимања свих законом прописаних мјера и радњи, Управа полиције ће благовремено обавијестити јавност о околностима овог догађаја", саопштено је из полиције.
Увиђај је обавила тужитељка из Колашина Маја Шћепановић. Саобраћај на тој дионици био је у прекиду два и по сата.
