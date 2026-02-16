Logo
Весни Братић одређено задржавање до 72 часа

Извор:

СРНА

16.02.2026

18:41

Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе
Фото: YouTube/Screenshot

Бившој министарки просвјете, науке, културе и спорта Црне Горе Весни Братић, која је ухапшена и осумњичена за злоупотребу службеног положаја, данас је одређено задржавање до 72 часа.

Њен бранилац адвокат Митар Шушић рекао је да је задржавање одређено након саслушања у Специјалном државном тужилаштву због опасност од бјекства и утицаја на свједоке.

Хапшење Братићеве критиковао је предсједник Скупштине Црне Горе Андрија Мандић, који је исказао личну солидарност са њом.

Мандић је нагласио да је неприхватљиво јавно представљање с лисицама на рукама Братићеве, универзитетског професора и некадашњег министра.

Братићева је изабрана за министра просвјете, науке, културе и спорта у Влади премијера Здравка Кривокапића. Током 2021. године смијенила је више од 140 директора школа, оптужујући их да нису радили по прописима, односно да нису формирали школске одборе.

Смијењени директори су на суду доказали да нису могли да формирају та тијела јер их је у томе опструисало Министарство које није предлагало своје представнике у тим одборима, па им је исплаћено више од 280.000 евра.

