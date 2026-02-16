Хрватска политичарка марамом удавила мајку - неће у затвор

Извор:
АТВ
16.02.2026
14:54
Због убиства сопствене мајке (84), коју је задавила марамом 29. марта прошле године, данас је осуђена 62-годишња бивша професорка и политичарка.
Вијеће Жупанијског суда у Загребу прогласило ју је кривом, али пошто је утврђено да је у том тренутку била неурачунљива, није добила затворску казну. Пресуда јој је изречена према Закону о заштити особа са душевним сметњама и упућена је на психијатријско лијечење.
Већ на почетку овог процеса сазнало се да је 62-годишњакиња била запослена као учитељица у једној загребачкој основној школи, али је била и политичарка.
Била је чланица Радничког фронта и као кандидаткиња те странке учествовала је на парламентарним изборима 2024. као шеста на листи у 1. изборној јединици, али није ушла у Сабор.
Раније је наводно била дугогодишња чланица СДП-а и чланица предсједништва Мјесног одбора на Чрномерцу.
Пошто је суђење било затворено за јавност, нису познати тачни разлози због којих је убила 84-годишњу мајку. Међутим, вјештаци су утврдили да је то учинила психички декомпензована, због чега не може кривично одговарати за своје поступке.
У судском поступку је утврђено да је шалом задавила мајку, односно убила блиску особу, посебно рањиву због њених година. Тиме је починила тешко убиство за које би, да није неурачунљива, могла бити кажњена и са 40 година затвора. Овако је упућена на лијечење у психијатријској установи.
Судски поступак је био затворен за јавност како би се заштитила породица оптужене, која је у свом кварту била веома позната с обзиром на то да је радила као учитељица у школи. Све што се догодило имало је и тешке посљедице по здравље њене кћерке, па је судско вијеће усвојило захтјев одбране за искључење јавности.
