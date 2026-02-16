Logo
Малољетници у Сплиту претукли вршњака

Танјуг

16.02.2026

13:38

Фото: МУП Хрватске

Сплитска полиција привела је четири малољетника због сумње да су у петак увече у подземном пролазу на подручју града напали и тешко повриједили вршњака, а терете се за кривична дјела тешке тјелесне повреде и насилничког понашања, саопштено је данас из полиције.

Инцидент се, како пише Хина, догодио у петак око 20.30 часова, када је полиција примила дојаву да су четири млађе мушке особе у подземном пролазу напале вршњака, а побјегли су с лица мјеста након што су их уочили пролазници.

Преврнула се цистерна код Бугојна

Хроника

Преврнула се цистерна са плином, саобраћај обустављен у дијелу БиХ

Полицијски службеници су одмах упућени на терен, а нападнути малољетник превезен је у болницу ради указивања љекарске помоћи, након чега је отпуштен на кућно лијечење.

Сва четворица осумњичених пронађена су исте вечери и у пратњи родитеља доведена у полицијску станицу, гдје је над њима спроведена криминалистичка обрада.

