Logo
Large banner

Стевандић и Брнабић разговарали у Београду: Јачање институционалне сарадње

Извор:

АТВ

16.02.2026

13:26

Коментари:

0
Стевандић и Брнабић разговарали у Београду: Јачање институционалне сарадње
Фото: Уступљена фотографија

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић разговарао је у Београду са предсједницом Народне скупштине Републике Србије Аном Брнабић.

Тема разговора биле су припреме за одржавање 4. Парламентарног форума Република Србија – Република Српска, који ће бити одржан 26. марта у Београду, као важној прилици за јачање институционалне сарадње и редовног дијалога између наших парламената.

Договорено је да на Парламентарни форум буду позвани министри културе, као и представници других релевантних институција, као што је Музеј жртава геноцида, ради наставка координације и договора о даљим корацима у вези са изградњом Меморијалног центра жртвама геноцида у Доњој Градини и Београду.

Пензионери

Економија

Ко може добровољно уплаћивати у пензију и зашто се то исплати?

Током састанка изражена је велика забринутост због учестале нескривене усташко-нацистичке идеологије у региону. На састанку је договорено да ће заједно упознати све релевантне међународне актере о томе, ради заједничког дјеловања на очувању истине и сјећања на жртве, и спречавању ширења мржње.

Они су истакли значај Парламентарног форума као платформе за развијање стабилне и конструктивне сарадње, у циљу јачања политичког дијалога и очувања мира у региону.

Подијели:

Тагови :

Ненад Стевандић

Ана Брнабић

sastanak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ко може добровољно уплаћивати у пензију и зашто се то исплати?

Економија

Ко може добровољно уплаћивати у пензију и зашто се то исплати?

3 ч

0
Најљепша имена за мушку дјецу: Вјерује се да ће их цијели живот пратити срећа

Породица

Најљепша имена за мушку дјецу: Вјерује се да ће их цијели живот пратити срећа

3 ч

0
Да ли сте и санитарна инспекција? Ако видите само прашину, никада се не враћајте

Занимљивости

Да ли сте и санитарна инспекција? Ако видите само прашину, никада се не враћајте

4 ч

0
Марко Рубио

Свијет

Рубио поручио Орбану: Предсједник Трамп је посвећен вашем успјеху

4 ч

0

Више из рубрике

Зоран Стевановић

Република Српска

Стевановић: Приступити изради нове систематизације

4 ч

0
Ковачевић: Годинама слушамо како народ жели промјене, а народ убједљиво бира стабилност и СНСД

Република Српска

Ковачевић: Годинама слушамо како народ жели промјене, а народ убједљиво бира стабилност и СНСД

4 ч

6
Нерадни дан поводом обиљежавања Сретења

Република Српска

Нерадни дан поводом обиљежавања Сретења

8 ч

3
Српска и Србија настављају обиљежавање Сретења

Република Српска

Српска и Србија настављају обиљежавање Сретења

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

06

Песков: Шири спектар тема у Женеви у односу на Абу Даби

16

56

Снијег се не предаје, очекују се нове падавине

16

56

Одбачено повећање старосне границе за пензију на 70 година

16

37

Возачи опрез! Гужве на граничним прелазима

16

34

Сарајево: Грађани се разишли, ново окупљање сутра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner