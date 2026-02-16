Стевандић и Брнабић разговарали у Београду: Јачање институционалне сарадње

Извор:
АТВ
16.02.2026
13:26
Коментари:0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић разговарао је у Београду са предсједницом Народне скупштине Републике Србије Аном Брнабић.
Тема разговора биле су припреме за одржавање 4. Парламентарног форума Република Србија – Република Српска, који ће бити одржан 26. марта у Београду, као важној прилици за јачање институционалне сарадње и редовног дијалога између наших парламената.
Договорено је да на Парламентарни форум буду позвани министри културе, као и представници других релевантних институција, као што је Музеј жртава геноцида, ради наставка координације и договора о даљим корацима у вези са изградњом Меморијалног центра жртвама геноцида у Доњој Градини и Београду.
Економија
Ко може добровољно уплаћивати у пензију и зашто се то исплати?
Током састанка изражена је велика забринутост због учестале нескривене усташко-нацистичке идеологије у региону. На састанку је договорено да ће заједно упознати све релевантне међународне актере о томе, ради заједничког дјеловања на очувању истине и сјећања на жртве, и спречавању ширења мржње.
Они су истакли значај Парламентарног форума као платформе за развијање стабилне и конструктивне сарадње, у циљу јачања политичког дијалога и очувања мира у региону.
Економија
3 ч0
Породица
3 ч0
Занимљивости
4 ч0
Свијет
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч6
Република Српска
8 ч3
Република Српска
9 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму