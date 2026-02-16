Најљепша имена за мушку дјецу: Вјерује се да ће их цијели живот пратити срећа

Извор:
Информер
16.02.2026
13:11
Коментари:0
Један од тежих корака је када мама и тата морају да се одлуче за име бебе. Ако ваше новорођенче ускоро стиже на овај свијет, можда је неко од сљедећих имена идеално за вас.
У грчкој митологији, Деметра је била богиња жетве. Име Димитрије тако носи значај везан за плодност и богатство, што га чини посебним избором за новорођене дечаке.
Занимљивости
Да ли сте и санитарна инспекција? Ако видите само прашину, никада се не враћајте
Старо српско и црногорско име које означава снажног и крупног момка. Повезује се са снагом и храброшћу, евоцирајући слику моћног ратника.
Буквалан превод имена са хебрејског је ''црвена земља''. У Библији, Адам је први човјек на земљи, Бог га је створио од земље.
Свијет
Рубио поручио Орбану: Предсједник Трамп је посвећен вашем успјеху
Варијанта грчког имена Георгиос што значи ''земљорадник''.
Избор имена за бебу је важан дио припрема за долазак новог члана породице, а ова имена из нашег културног насљеђа пружају посебну симболику и значење које може остати урезано у породици кроз генерације.
Занимљивости
24 мин0
Република Српска
30 мин0
Република Српска
31 мин0
Занимљивости
32 мин0
Најновије
Најчитаније
13
28
13
27
13
26
13
18
13
11
Тренутно на програму