Најљепша имена за мушку дјецу: Вјерује се да ће их цијели живот пратити срећа

Информер

16.02.2026

13:11

Фото: Tuấn Kiệt Jr./Pexels

Један од тежих корака је када мама и тата морају да се одлуче за име бебе. Ако ваше новорођенче ускоро стиже на овај свијет, можда је неко од сљедећих имена идеално за вас.

Димитрије

У грчкој митологији, Деметра је била богиња жетве. Име Димитрије тако носи значај везан за плодност и богатство, што га чини посебним избором за новорођене дечаке.

Соба

Занимљивости

Да ли сте и санитарна инспекција? Ако видите само прашину, никада се не враћајте

Балша

Старо српско и црногорско име које означава снажног и крупног момка. Повезује се са снагом и храброшћу, евоцирајући слику моћног ратника.

Адам

Буквалан превод имена са хебрејског је ''црвена земља''. У Библији, Адам је први човјек на земљи, Бог га је створио од земље.

Марко Рубио

Свијет

Рубио поручио Орбану: Предсједник Трамп је посвећен вашем успјеху

Ђорђе

Варијанта грчког имена Георгиос што значи ''земљорадник''.

Избор имена за бебу је важан дио припрема за долазак новог члана породице, а ова имена из нашег културног насљеђа пружају посебну симболику и значење које може остати урезано у породици кроз генерације.

