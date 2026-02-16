Рубио поручио Орбану: Предсједник Трамп је посвећен вашем успјеху

16.02.2026
13:06
Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је данас у Будимпешти да су односи између Сједињених Америчких Држава и Мађарске у "златној фази" и да се темеље на чврстој сарадњи, која није само реторичка, већ и конкретна у области економије и енергетике.
"Мађарска је постала важан партнер САД-а, а америчке инвестиције у Мађарској непрестано расту. Под вођством премијера Орбана, земља је створила стабилно и конкурентно пословно окружење које подстиче даљи раст", рекао је Рубио на заједничкој конференцији за новинаре са предсједником мађарске владе Виктором Орбаном, преноси Индекс.ху.
Рубио је истакао да су током новембарског сусрета у Бијелој кући постигнути значајни договори, на основу чега је данас потписан споразум.
"Надамо се да је ово само први од многих споразума", истакао је амерички државни секретар.
Он је подсјетио на блиске везе између Орбана и предсједника САД Доналда Трампа и поручио да је Трамп посвећен Мађарској и њеном успјеху.
"Предсједник Трамп је посвећен вашем успјеху. Ваш успјех је наш успјех и овај однос је у нашем најбољем интересу. Ако имате финансијских проблема, гдје је раст отежан или је стабилност угрожена, ту смо да вам помогнемо", нагласио је Рубио.
Свијет
Орбан: Будимпешта спремна да буде домаћин руско-америчког самита
Говорећи о актуелним геополитичким изазовима, Рубио је поновио став САД да је један од кључних циљева окончање рата у Украјини што је прије могуће, додајући да су Сједињене Државе преузеле иницијативу у спровођењу преговора између Русије и Украјине, док друге међународне институције нису успјеле да постигну напредак у том смјеру.
"Вашингтон је окупио супротстављене стране на разговоре, што ни УН ни Европа нису успјеле да ураде. А прошле недјеље су у Оману одржане руско-украјинско-америчке консултације о окончању рата на експертском нивоу. Не разумијем зашто неки чланови међународне заједнице не подржавају чињеницу да постоје земље које активно учествују или желе да учествују у окончању непријатељстава", нагласио је Рубио.
Он је поновио да су се током посјете Вашингтону у новембру сложили да привремено обуставе увоз руских енергената за Мађарску и да је то учињено зато што Америка жели да подржи Мађарску у свему.
Истовремено, додао је, Бијела кућа је захвална и јер је Будимпешта од почетка рата била важан заговорник мира у Европи, а Доналд Трамп је то увијек сматрао важним у случају украјинског рјешења.
Орбан је поручио да ће Мађарска наставити да подржава Трампа и мировне напоре САД у Украјини, без обзира на то какве европске сукобе то подразумијева. и поновио да је актуелни амерички предсједник "учинио највише у цјелокупној међународној политици да обезбиједи мир у руско-украјинском рату".
"Понављам, иако сви знају, да је Доналд Трамп био предсједник Сједињених Држава, овај рат не би избио. Да он сада није предсједник, не бисмо имали никакве шансе да ово мирно завршимо у догледној будућности, па изражавамо поштовање и захвалност предсједнику Сједињених Држава за његове мировне напоре", истакао је Орбан.
Он је додао да Мађарска остаје спремна да буде домаћин мировног самита Будимпешти "ако га буде" и поновио позив предсједнику САД да посјети Мађарску.
Орбан је нагласио да ће на предстојећим изборима одлучити мађарски народ, а да је Украјини је "важно како ће одлучити", па "они учествују у кампањи пуном снагом и наоружањем, знамо да финансирају наше противнике, знамо како се то дешава".
"На основу здравог разума, не би требало да нас ово изненади. Украјински предсједник и Украјина ће бити активни играчи на овим изборима, и ми морамо да побиједимо и њих", истакао је мађарски премијер.
Орбан је похвалио свеобухватан развој билатералних односа, напомињући да су односи Мађарске и САД на највишем нивоу у последњих неколико деценија.
Он је, такође, истакао да су прошле године постигнути значајни инвестициони споразуми, док су америчка улагања у Мађарску достигла рекордну висину.
Орбан је оцијенио да је "освануло ново златно доба у односима" са САД.
"Не сјећам се када су односи били на тако високом нивоу, уравнотежени и вођени добрим намјерама. Можда смо били на тако високом нивоу када нас је предсједник Буш Старији посјетио уочи промјене режима. Од тада је било бољих и горих времена, али никада нисмо били овако високо", рекао је.
Подсјетио је да су од јануара прошле године донесене одлуке о 17 америчких инвестиција у Мађарској, што је рекорд у једној деценији.
"Мађари поново могу да путују у Сједињене Државе без визе. Мађарска је позвана у Савјет за мир. Постигнути су кључни споразуми у областима нафте, гаса и нуклеарне енергије. Мађарској је одобрено изузеће за руску нафту и гас, тако да Мађарска остаје безбједна у погледу снабдијевања енергијом", објаснио је Орбан.
На данашњој конференцији за новинаре потписан је и споразум о нуклеарној енергији.
