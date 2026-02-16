Logo
Сијарто: Златно доба у односима Мађарске и САД

Извор:

СРНА

16.02.2026

11:24

Сијарто: Златно доба у односима Мађарске и САД
Фото: АТВ

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто оцијенио је да је у току златно доба у односима Мађарске и САД.

Он се огласио на "Иксу" пожеливши добродошлицу државном секретару САД Марку Рубију.

Државни секретар САД допутовао је данас у посјету Мађарској.

Тагови :

Петер Сијарто

Марко Рубио

Америка

Мађарска

