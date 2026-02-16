Сијарто: Златно доба у односима Мађарске и САД

Извор:
СРНА
16.02.2026
11:24
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто оцијенио је да је у току златно доба у односима Мађарске и САД.
Он се огласио на "Иксу" пожеливши добродошлицу државном секретару САД Марку Рубију.
Државни секретар САД допутовао је данас у посјету Мађарској.
A new golden age in Hungarian-American relations. Welcome to Budapest, @SecRubio! pic.twitter.com/KfZwQRp8CU— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 16, 2026
