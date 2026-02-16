Logo
Пронађена дјевојчица (14) која је нестала у недјељу: Враћена мајци

Извор:

Курир

16.02.2026

11:03

Нестала Анђела Илић
Фото: Друштвене мреже

Нестала дјевојчица А. И. (14) из Пожаревца, која је нестала у недјељу, пронађена је у Београду.

Наиме, полиција је, након што је мајка пријавила нестанак, покренула потрагу за дјететом, а пронађена је у београдском насељу Батајница.

orao

Свијет

Орао Феликс се враћа кући

Она је враћена у породичну кућу код мајке, након чега ће полиција обавити разговор са њом, као и центар за социјални рад.

Мајка дјевојчице, која је путем медија послала јавни апел у циљу што бржег проналаска дјетета, захвалила се свима на помоћи и информацијама које је добила.

Дервента, несрећа

Хроника

Детаљи тешког судара у Српској

Како мајка тврди, дијете је без видљивих повреда и трагова насиља.

