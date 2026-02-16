Пронађена дјевојчица (14) која је нестала у недјељу: Враћена мајци

Извор:
Курир
16.02.2026
11:03
Коментари:0
Нестала дјевојчица А. И. (14) из Пожаревца, која је нестала у недјељу, пронађена је у Београду.
Наиме, полиција је, након што је мајка пријавила нестанак, покренула потрагу за дјететом, а пронађена је у београдском насељу Батајница.
Свијет
Орао Феликс се враћа кући
Она је враћена у породичну кућу код мајке, након чега ће полиција обавити разговор са њом, као и центар за социјални рад.
Мајка дјевојчице, која је путем медија послала јавни апел у циљу што бржег проналаска дјетета, захвалила се свима на помоћи и информацијама које је добила.
Хроника
Детаљи тешког судара у Српској
Како мајка тврди, дијете је без видљивих повреда и трагова насиља.
Свијет
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
13
28
13
27
13
27
13
26
13
18
Тренутно на програму