Рецепт дана: Џем од малина и чија сјеменки

Доносимо једноставан рецепт за укусну и здраву посластицу.
250 грама смрзнутих малина
2 кашике чија сјеменки
2 кашике меда
1 кашика свјеже исцијеђеног лимуновог сока
Загријте малине у шерпи на средњој ватри док не омекшају, а затим их изгњечите виљушком. Склоните воће са шпорета и умијешајте чија сјеменке, мед и лимунов сок. Оставите смјесу у отвореној тегли сат или два да се потпуно охлади и згусне. Затворите теглу и чувајте џем у фрижидеру до употребе.
