Рецепт дана: Џем од малина и чија сјеменки

16.02.2026

12:23

Џем од малина
Фото: Pexels/Not My Real Name

Доносимо једноставан рецепт за укусну и здраву посластицу.

Састојци

250 грама смрзнутих малина

2 кашике чија сјеменки

2 кашике меда

1 кашика свјеже исцијеђеног лимуновог сока

Припрема

Загријте малине у шерпи на средњој ватри док не омекшају, а затим их изгњечите виљушком. Склоните воће са шпорета и умијешајте чија сјеменке, мед и лимунов сок. Оставите смјесу у отвореној тегли сат или два да се потпуно охлади и згусне. Затворите теглу и чувајте џем у фрижидеру до употребе.

