Ово никако не држите у новчанику: Навлачи биједу и дугове на врат

16.02.2026
08:44
Коментари:0
Постоји нешто на шта би требало да припазите, а то је да у новчанику никада не носите рачуне! То, наиме, привлачи енергију плаћања у ваш живот и стално ћете морати да бацате новац за нешто.
Такође, у новчанику треба да држите само новац и банковне картице. Све остало би било најбоље да носите у нечему другом. Важно је и да у њему имате увијек мало више новца од планираног. То призива још боље финансије у ваш живот.
Такође, није свеједно јесте ли купили новчаник сами или вам га је неко дао као поклон. Препорука је да га сами изаберете и купите како бисте га касније вољели и радо држали новац у њему. Свакако избјегавајте куповати већ кориштене новчанике. Никада не знате каквог је власника имао и какву енергију носи.
Међутим, стручњаци истичу да је још једна ствар поприлично битна када је у питању новчаник – а то је боја истог! Наиме, у зависности од елемента вашег хороскопског знака, треба да изаберете боју новчаника.
Црвена – за људе чији елемент је ватра или земља (код воде и метала има слабије дјеловање) – ова боја је од давнина позната по томе што привлачи богатство и обиље. Врло брзо неутрализује негативну енергију.
Сцена
Запаљен луксузни аутомобил Баке Прасета
Тамно плава – за људе чији елемент је дрво или вода – ова боја симболизује обиље, а новчаник те боје не би требали имати људи рођени у елементу ватре или метала.
Црна – за људе чији елемент је дрво или вода – у новчанику такве боје би требали држати новац ако желе призвати благостање у свој живот.
Смеђа – за људе чији елемент је земља или метал – ова боја доноси богатство и најчешћа је међу новчаницима, али не би је требали имати људи рођени у елементу ватре или воде.
Зелена – за људе чији елемент је дрво или ватра – ова боја одличан је избор ако желите нови финансијски почетак, без обзира што се догађало у прошлости, преноси Најжена.
Најновије
Најчитаније
09
12
09
08
09
08
09
02
08
55
Тренутно на програму