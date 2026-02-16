Logo
Large banner

Ово никако не држите у новчанику: Навлачи биједу и дугове на врат

16.02.2026

08:44

Коментари:

0
Ово никако не држите у новчанику: Навлачи биједу и дугове на врат
Фото: Unsplash

Постоји нешто на шта би требало да припазите, а то је да у новчанику никада не носите рачуне! То, наиме, привлачи енергију плаћања у ваш живот и стално ћете морати да бацате новац за нешто.

Такође, у новчанику треба да држите само новац и банковне картице. Све остало би било најбоље да носите у нечему другом. Важно је и да у њему имате увијек мало више новца од планираног. То призива још боље финансије у ваш живот.

Такође, није свеједно јесте ли купили новчаник сами или вам га је неко дао као поклон. Препорука је да га сами изаберете и купите како бисте га касније вољели и радо држали новац у њему. Свакако избјегавајте куповати већ кориштене новчанике. Никада не знате каквог је власника имао и какву енергију носи.

Боја новчаника прилично је битна

Међутим, стручњаци истичу да је још једна ствар поприлично битна када је у питању новчаник – а то је боја истог! Наиме, у зависности од елемента вашег хороскопског знака, треба да изаберете боју новчаника.

Црвена – за људе чији елемент је ватра или земља (код воде и метала има слабије дјеловање) – ова боја је од давнина позната по томе што привлачи богатство и обиље. Врло брзо неутрализује негативну енергију.

бака прасе

Сцена

Запаљен луксузни аутомобил Баке Прасета

Тамно плава – за људе чији елемент је дрво или вода – ова боја симболизује обиље, а новчаник те боје не би требали имати људи рођени у елементу ватре или метала.

Црна – за људе чији елемент је дрво или вода – у новчанику такве боје би требали држати новац ако желе призвати благостање у свој живот.

Смеђа – за људе чији елемент је земља или метал – ова боја доноси богатство и најчешћа је међу новчаницима, али не би је требали имати људи рођени у елементу ватре или воде.

Зелена – за људе чији елемент је дрво или ватра – ова боја одличан је избор ако желите нови финансијски почетак, без обзира што се догађало у прошлости, преноси Најжена.

Подијели:

Тагови :

pare

novčanik

dugovanja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Запаљен луксузни аутомобил Баке Прасета

Сцена

Запаљен луксузни аутомобил Баке Прасета

31 мин

0
Помрачење Сунца 17. фебруара за 3 знака доноси преокрет

Занимљивости

Помрачење Сунца 17. фебруара за 3 знака доноси преокрет

40 мин

0
Огласило се Тужилаштво о трамвајској несрећи у Сарајеву

Хроника

Огласило се Тужилаштво о трамвајској несрећи у Сарајеву

41 мин

0
Тешка несрећа у Српској: Учествовали аутобус и три теретна возила

Хроника

Тешка несрећа у Српској: Учествовали аутобус и три теретна возила

53 мин

0

Више из рубрике

Руже вам вену послије два дана: Уз ове савјете остаће свјеже много дуже

Савјети

Руже вам вену послије два дана: Уз ове савјете остаће свјеже много дуже

18 ч

0
Ово је најгори начин да окачите пешкир

Савјети

Ово је најгори начин да окачите пешкир

20 ч

0
Како зауставити кварење киселог купуса?

Савјети

Како зауставити кварење киселог купуса?

21 ч

0
На којој температури бојлер троши најмање струје?

Савјети

На којој температури бојлер троши најмање струје?

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

12

Велика Британија планира да забрани друштвене мреже млађима од 16 година

09

08

Жирафа "украла шоу" на прослави рођендана

09

08

Понедјељак освануо у минусу, а ево шта нас чека до четвртка

09

02

Због несреће обустављен саобраћај на обилазном путу око Дервенте

08

55

Нерадни дан поводом обиљежавања Сретења

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner