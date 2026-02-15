Logo
Како зауставити кварење киселог купуса?

15.02.2026

11:37

Како зауставити кварење киселог купуса?
Фото: Youtube/ screenshot/ Add, Mix, Bake!

Ферментација киселог купуса је природан процес и ако нису добри услови десиће се кварење киселог купуса, Срећом, постоји рјешење.

Овако ћете зауставити кварење киселог купуса – трајаће вам до љета. Ако се правилно укисели и чува, кисели купус може да траје мјесецима без губитка квалитета и да остане подједнако укусан све до прољећа или љета.

Током зиме многи примјете да се кисели купус у бурету мијења, расол почиње да се пјени, течност постаје мутна, а мирис више није пријатан као на почетку ферментације. Иако то може дјеловати као знак да је купус покварен, у већини случајева проблем може да се ријеши ако се реагује на вријеме.

Зашто се квари кисели купус

Ферментација је природан процес, али је веома осјетљива на услове чувања. Најчешћи разлози због којих се дешава кварење киселог купуса су превисока температура просторије, недовољна количина соли у расолу, излагање свјетлости и купус који није потпуно потопљен у течности.

Када главице нису прекривене расолом, дијелови који вире најбрже пропадају јер долазе у контакт са ваздухом.

Ако примјетите да се расол превише пјени или да мирис постаје непријатан, потребно је одмах реаговати. У буре се може додати пет до десет грама винобрана.

Овај додатак помаже да се ферментација стабилизује и спријечи даље кварење, нарочито ако се буре налази у топлијој просторији. Важно је да се реагује чим се појаве први знаци промјене.

Раствор соли као ефикасно рјешење

Један од најпоузданијих начина да се купус сачува јесте припрема четворопроцентног раствора соли. У десет литара воде додаје се четири стотине грама соли, мијеша се док се со потпуно не раствори, а затим се купус прелије тако да течност прелази његов ниво за висину једне шаке.

По потреби купус треба пребацити у чисто буре и добро га притиснути како би све главице остале потпуно потопљене. Потапање је кључно јер купус који вири из расола најбрже почиње да се квари.

kiseli kupus

salata

Зимница

