Нисте ни свјесни ризика: Престаните држати пластичне кесе у кухињи

Простор испод кухињске судопере многима служи као практично мјесто за одлагање разних ситница - средстава за чишћење, сунђера, па чак и пластичних или папирних кеса.
Ипак, стручњаци упозоравају да ова навика може бити лоша, па чак и ризична навика по хигијену и безбједност дома.
Иако дјелује безазлено, држање кеса испод судопере може створити низ проблема о којима ријетко размишљамо.
Испод судопере се готово увијек налази повећана количина влаге. Водоводне цијеви, пара од топле воде и могућа кондензација стварају микроклиму погодну за развој буђи и бактерија.
Пластичне и посебно папирне кесе у таквој средини лако упијају влагу, што их чини нехигијенским за даљу употребу.
Чак и минимално цурење цијеви често остане непримјећено. Кесе које стоје у том простору могу се навлажити, оштетити или почети да се распадају.
Осим што постају неупотребљиве, могу доприњети стварању непријатних мириса и додатном развоју буђи.
Тамни и влажни простори идеални су за инсекте. Ако се испод судопере налазе кесе, нарочито ако су коришћене или влажне, то може привући мраве, бубашвабе и друге штеточине.
Оваква ситуација може се брзо претворити у озбиљан хигијенски проблем у кухињи.
Испод судопере се често чувају средства за чишћење. Ако дође до цурења или просипања хемикалија, кесе могу бити контаминиране. Такве кесе касније могу представљати здравствени ризик, посебно ако их користите за одлагање хране или личних ствари.
Пластичне кесе су лако запаљиве. У простору гдје се налазе хемикалије, испарења и инсталације, овај ризик није занемарљив.
Иако ријетко, овакве ситуације могу довести до озбиљних посљедица.
Влажност и затворен простор погодују задржавању мириса. Кесе које стоје испод судопере често поприме непријатан мирис, чак и када нису коришћене.
Умјесто испод судопере, кесе је боље држати:
у сувим кухињским фиокама
на полицама даље од извора влаге
у организаторима или кутијама
одвојено од хемикалија
Иако дјелује као практично рјешење, простор испод судопере није погодан за одлагање кеса. Влажност, могућност цурења, присуство хемикалија и ризик од развоја буђи чине га небезбједним мјестом за ову намјену.
Мала промјена у организацији кухиње може значајно доприњети хигијени и безбједности дома, преноси Она.
