Нови концерт Томпсона и опет све по старом

АТВ

14.02.2026

19:19

Нови концерт Марка Перковића Томпсона и опет све по старом. Црне униформе, усташке заставе, а није изостао ни усташки поздрав „За дом спремни“.

На почетку концерта Томпсон се обратио публици ријечима "Кад се дружим са својом браћом, браћом и по Христу и по оружју, присјетим се како смо знали одговорити на изазове у прошлости". Тешко је схватити како неко у 21 вијеку промовише оне идеологије које су цијели свијет гурнуле у рат.

"Опасно је ако ми кренемо да нормализујемо фашизам, ако кренемо да девијантне појаве називамо нормалним и да девијације ултрадесничарске називамо неким слободама и правима. Поражавајућа је чињеница што се код младих људи негдје развила колективна свијест да су такви ликови као што је Томпсон и слични њему, да су они неки носиоци отаџбинских вриједности, неког домољубља, неких националних врлина", рекао је социолог Владимир Васић.

Хрватски идентитет, национални и државни је млад и неутемељен. Придржавају се неоусташке и криптоусташке традиције, сматра историчар Никола Ожеговић.

"То је једна десничарска, национал клерикална порука, један наступ, један фолклор који обједињује Хрвате против Срба зато што су и њиховој визури они њихови главни непријатељи кроз историју", истакао је историчар Никола Ожеговић.

Порука која се шаље са Томпсонових концерата је примарно политичка. Кључна су 2 наратива, оцјењује политиколог Срђан Радановић.

"Први је сатанизација Срба, релативизација фашизма, усташтва, клерофашизма и уопште геноцида у НДХ. Са друге стране је то и напад на одређене лијево либералне структуре у оквиру само Хрватске нарочито оне које управљају градом", упозорава Срђан Радановић.

Наступи и поруке које у себи носе величање усташтва не могу се посматрати само као музички догађаји. Они отварају старе ране, продубљују подјеле и нормализују идеологије које су иза себе оставиле масовне злочине и страдања.

