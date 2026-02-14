Огласио се отац Марка Микића (38) који је умро послије операције крајника

Извор:
Телеграф
14.02.2026
18:17
Коментари:1
У болници у Чачку у ноћи између 11. и 12. фебруара умро је пацијент (38) након хирушке интервенције, неколико дана након смрти четворогодишње Еме.
Пацијент (38) преминуо у ноћи између 11. и 12. фебруара након операције крајника
Неколико дана раније преминула четворогодишња дјевојчица након сличне интервенције
Породица тврди да преминули није имао придружене болести
Тужилаштво наложило обдукцију и прикупљање обавјештења
Министарство здравља послало инспекцију и привремено зауставило хладне операције
Отац преминулог Марка Микића, огласио се овим поводом и истакао да његов син није имао придружене болести, те да није био непознат љекарима у чачанској болници.
Славољуб Микић из села Баличевца код Мерошине, разговарао је данас са новинарима у Нишу, а за портал Телеграф изјавио је да његов син има и презиме.
"Мој син није гастарбајтер. Мој син има име и презиме. Он је Марко Микић. Мој син није непознаница био у тој болници. Њему је било лоше на Златибору, па је у децембру у овој болници лежао две недеље због проблема са крајницима. Сада му је заказана била операција код исте докторке. Није истина да је имао придружене болести. Једини проблем су били крајници. Мој син је имао проблема са грлом. Лежао је две недеље у истој тој клиници где му је речено да је операција крајника рутинска операција и да ће то да се заврши како треба. Тако је и упознао докторку која га је оперисала. У децембру се завршило тако што је то доведено у ниво да може да се оперише. Он је наравно сакупљао резултате који су релевантни. Он није имао придружене болести", каже неутјешни отац.
Како је даље испричао, он је био свјестан ове ситуације са малом Емом, али није могао да утиче на свог сина.
"Он је одрастао човек са 38 година. Не могу да одлучујем уместо њега. Не, ту нема убеђивања, ту институције одлучују. Не могу ја да утичем на човека који има 38 година. Нити је он могао да донесе такву одлуку кад су му пријатељи који су били код њега рекли да се то десило са малом Емом, он им је рекао: "Па хајде, бре, људи, ово је рутинска операција, то се дешава једном у милион. А ја сам тек други" и био је други, каже неутјешни отац.
На наше питање шта даље, рекао је разговараће са адвокатима, те да у овом тренутку није у ситуацији да било шта предузима док не добије извјештај са обдукције.
"Није имао придружене болести како се прича и нељудски је писати на тај начин. Није гастарбајтер, он је Марко Микић. Он је нечији син, он је нечији брат. Он је држављанин ове државе, а не гастарбајтер. Није то шрафовска роба која може да се баци", поручује Славољуб.
Више јавно тужилаштво у Чачку огласило се јуче поводом смрти мушкарца старог 38 година, који је преминуо након операције крајника у Општој болници у овом граду.
"У вези појачаног интересовања јавности поводом догађаја када је након операције крајника у Општој болници у Чачку, преминуо мушкарац стар 38 година, обавештавамо јавност да је Више јавно тужилаштво у Чачку наложило да се обави обдукција тела преминулог, као и да је Полицијској управи у Чачку поднело захтев за прикупљање потребних обавештења ради утврђивања свих околности у вези наведеног догађаја, након чега ће бити одлучено о даљем току поступка", навели су у саопштењу.
"Девојчица је имала рутинску операцију трећег крајника. Након компликација, дете је истог дана транспортовано за Београд, где је преминуло", била је прва информација која је доспела у медије 9. фебруара. Њена мајка Сања огласила се тада и са тугом и невјерицом у гласу објаснила да је Ема била здраво дете.
Здравље
Био је мртав 40 минута: Пробудио се слијеп, али као друго човјек
"Ема је била сасвим нормално и здраво дете. Сви резултати пре операције су били уредни. Оно што ме највише боли јесте нехуман однос. Рекли су ми да идем таксијем за Београд, нису ми дозволили да путујем са њом", рекла је тада девојчицина мајка.
Грађани Чачка организовали су протестни скуп испред болнице, а након првог случаја, вршилац дужности директора Опште болнице (ОБ) Чачак Дејан Дабић поднио је оставку.
Министар здравља Златибор Лончар гостујући на РТС-у, истакао је да оно што се догодило у чачанској болници је опомена за све и да преко тога не може да се пређе. Како је нагласио, инспекција ће испитати ко је одговоран за смрт девојчице и младића после операције у болници у Чачку, као и да ће одговорни бити кажњени.
Према његовим ријечима, у овом моменту се не може утврдити да ли је било грешке љекара, али оно што је утврђено је да не може отпусна листа да се шаље вибер поруком и да не постоји комуникација са породицом.
"То не сме и не може да се дешава. Морамо да извучемо поруку из свега овога. Морамо да будемо љубазнији према пацијентима и према родбини, да се избаци политика из здравства. Морамо да се бавимо помагањем људима. Ми морамо да проверимо цео систем у тој болници. Да би грађани били сигурни у болници су људи из Крагујевца. Зауставили смо хладне операције. Дошао је и други тим да погледају цео систем не само ОРЛ, да дају подршку", истакао је Лончар.
