Logo
Large banner

Срби посјетили девастирана гробља у Приштини и Јужној Митровици

Извор:

СРНА

14.02.2026

13:27

Коментари:

0
Уништено српско гробље на Косову
Фото: ПО општине Ђаковица

Срби са Косова и Метохије посјетили су данас на Зимске задушнице девастирана српска гробља у Приштини и Јужној Митровици.

У Приштини је на српско православно гробље дошао мали број људи, међу којима преостали Срби у овом граду и расељени.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Наш завјет је јака и стабилна Српска

Приштински парох, отац Станиша Арсић, апеловао је на све расељене Србе који имају претке сахрањене на приштинском гробљу да макар на задушнице дођу и упале свијеће прецима.

Арсић каже да је, за разлику од претходних година, ове године могуће допријети до појединих дијелова гробља, гдје није могло да се приђе од трња и жбуња.

Проблем је, како истиче, што приштинске власти већ двије године не враћају ограду, која је уклоњена током радова на путу због којих постоји и опансост од обрушавања појединих гробова.

Обиљежавање Дана бораца

Друштво

Широм Српске обиљежавање Дана бораца Одбрамбено-отаџбинског рата и Првог српског устанка

- Отворили су гробље у које сада може да уђе ко год хоће и кад хоће, па и пси луталице - рекао је Арсић за "Косово онлајн".

Велики број Срба јутрос је посјетио девастирано православно гробље у Јужној Митровици, на којем родбина и пријатељи само по сјећању проналазе гробове својих најмилијих, јер готово да нема споменика са јасним натписима.

Надгробни споменици су и даље порушени, свуда су коров и смеће.

Протојереј Радослав Јанковић поручује да је поносан на свој српски народ, што у сјеверном дијелу Косовске Митровице, на муслиманском гробљу није порушен ниједан споменик.

Љубав

Љубав и секс

Препознајте сигнале и откријте да ли вам је веза у кризи

- То говори о нашој светој вјери православној, да ми чекамо суд Божји. А они који су порушили наше споменике и крстове, у ствари су себе срушили, а наше претке прославили. Они су мучнички пострадали на тај начин ни мртви немају мира, али имају мира у Господу - рекао је Јанковић.

Подијели:

Таг :

Косово и Метохија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пјевачица стала на ноге послије операције: Нисам могла...

Сцена

Пјевачица стала на ноге послије операције: Нисам могла...

1 ч

0
Мрак вијека погађа Земљу овог датума

Наука и технологија

Мрак вијека погађа Земљу овог датума

1 ч

0
Тава

Савјети

Ова ствар испушта отров чим се загрије: Ако је имате у кухињи одмах је избаците

1 ч

0
Цазин добија нову фирму

Економија

Нова радна мјеста: У БиХ се гради погон на 3.500 квадрата

1 ч

0

Више из рубрике

Језива саобраћајка: Мотоциклиста ударио у дрво, није му било спаса

Србија

Језива саобраћајка: Мотоциклиста ударио у дрво, није му било спаса

2 ч

0
Изгорио луксузни аутомобил: Нападач снимљен како полива возило

Србија

Изгорио луксузни аутомобил: Нападач снимљен како полива возило

3 ч

0
Татјана Јечменица с мужем

Србија

Ко је муж Татјане Јечменице који се бори за живот

5 ч

0
Трагичан судар шлепера и џипа код Орловаче

Србија

Трагичан судар шлепера и џипа код Орловаче

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

14

Ријалити звијезда из Бањалуке проживјела трагедију: Отворила душу

14

13

Младић (25) брутално убио старицу

14

06

Ове двије врсте вјежбања вам могу помоћи уколико имате проблем са спавањем

14

03

Механичари остали у шоку када су дигли стари голф и видјели инсталацију

13

58

Боро Штикла из Котор Вароша у рукама има три заната

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner