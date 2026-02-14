Срби посјетили девастирана гробља у Приштини и Јужној Митровици

Извор:
СРНА
14.02.2026
13:27

Срби са Косова и Метохије посјетили су данас на Зимске задушнице девастирана српска гробља у Приштини и Јужној Митровици.
У Приштини је на српско православно гробље дошао мали број људи, међу којима преостали Срби у овом граду и расељени.
Приштински парох, отац Станиша Арсић, апеловао је на све расељене Србе који имају претке сахрањене на приштинском гробљу да макар на задушнице дођу и упале свијеће прецима.
Арсић каже да је, за разлику од претходних година, ове године могуће допријети до појединих дијелова гробља, гдје није могло да се приђе од трња и жбуња.
Проблем је, како истиче, што приштинске власти већ двије године не враћају ограду, која је уклоњена током радова на путу због којих постоји и опансост од обрушавања појединих гробова.
- Отворили су гробље у које сада може да уђе ко год хоће и кад хоће, па и пси луталице - рекао је Арсић за "Косово онлајн".
Велики број Срба јутрос је посјетио девастирано православно гробље у Јужној Митровици, на којем родбина и пријатељи само по сјећању проналазе гробове својих најмилијих, јер готово да нема споменика са јасним натписима.
Надгробни споменици су и даље порушени, свуда су коров и смеће.
Протојереј Радослав Јанковић поручује да је поносан на свој српски народ, што у сјеверном дијелу Косовске Митровице, на муслиманском гробљу није порушен ниједан споменик.
- То говори о нашој светој вјери православној, да ми чекамо суд Божји. А они који су порушили наше споменике и крстове, у ствари су себе срушили, а наше претке прославили. Они су мучнички пострадали на тај начин ни мртви немају мира, али имају мира у Господу - рекао је Јанковић.
