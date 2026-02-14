Широм Српске обиљежавање Дана бораца Одбрамбено-отаџбинског рата и Првог српског устанка

14.02.2026
13:15
Коментари:0
Широм Српске обиљежава се Дан бораца Одбрамбено-отаџбинског рата и Првог српског устанка.
Представници борачких удружења, чланови породица и представници Града Требиња присјетили су се свих оних који су дали свој допринос у одбрани отаџбине у Одбрамбено-отаџбинском рату. У спомен Храму Светог Цара Лазара служен је парастос, а делегације су посјетиле и спомен собу и положиле цвијеће на споменик онима који су дали животе за Републику Српску.
"Дошли смо овдје да одамо велику почаст и хвала људима који су створили ову државу и ту мислим на све борце, дакле и оне који су дали своје животе и ратне војне инвалиде и сви који су се борили у Одбрамбено отаџбинском рату. Мислим да је изузетно важно да његујемо културу сјећања и да то преносимо на нове генерације јер мора се знати историја да би се могло ићи у будућност", рекао је Саша Пешикан начелник Одјељења за борачку и социјалну заштиту Требиње.
Владо Берак предсједник Предсједништва Градске борачке организације Требиње истакао је да положај бораца није најбољи.
"Увијек се може боље, због тога и постоји Борачка организација која скупа са власти жели и тежи ка поправљању тог статуса колико је у могућности и колико се може на један реалан начин колике су могућности", сматра он.
Здравко Бутулија предсједник Скупштине града Требиња навео је да је ово датум који мора да се достојанствено обиљежава.
Република Српска
Цвијановић: Сретење - симбол борбе за слободу
"И да чувамо наравно мир и слободу и да се присјећамо свих оних који су уградили себе у стварање Републике Српске. Град Требиње у сваком случају води рачуна о свим борачким категоријама, сарадња са градском Борачком организацијом је такође веома добра и заједно са њима правимо одређен план активности које проводимо у току године и свих оних помоћи које пружамо кроз одређене програме", истакао је Бутулија.
У Новом Граду овим поводом положени су вијенци код централног спомен-обиљежја погинулим борцима Војске Републике Српске.
Замјеник начелника општине Бојан Лукач истакао је да је сјећање на српске хероје обавеза садашњих и будућих генерација.
"Требамо се сјећати прошлости, али и гледати у будућност и стварати услове да млади остају на овим просторима", рекао је он.
Предсједник општинске Борачке организације Маринко Гачић рекао је да је данас одата почаст српским борцима страдалим у минулим ослободилачким ратовима.
За одбрану Републике Српске животе је дало 348 бораца из Новог Града, а 1.175 је рањено.
Кроз редове Новоградске бригаде Војске Републике Српске у Одбрамбено-отаџбинском рату прошла су 8.263 борца, од којих је 261 погинуо.
Најновије
Најчитаније
14
13
14
06
14
03
13
58
13
58
Тренутно на програму